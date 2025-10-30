W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: SGL CARBON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL CARBON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SGL CARBON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

30.10.2025 / 13:17 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SGL CARBON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/

30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SGL CARBON SE
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet:www.sglcarbon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2221290 30.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SGL Carbon

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden