EQS-AFR: SGL CARBON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die SGL CARBON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/

