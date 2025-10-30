EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
30.10.2025 / 11:21 CET/CEST
Hiermit gibt die Wacker Neuson SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort:
http://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort:
http://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
