EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Neuroth & Söhne GmbH, Erwerb von 50.000 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.10.2025 / 14:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Neuroth & Söhne GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Hans Peter Nachname(n): Neuroth Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Scherzer & Co. AG

b) LEI

529900L5AIT07HWHCJ66

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006942808

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 50.000 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

28.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Scherzer & Co. AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Internet: www.scherzer-ag.de

