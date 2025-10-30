EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Neuroth & Söhne GmbH, Erwerb von 50.000 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH.
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.10.2025 / 14:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Neuroth & Söhne GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Hans Peter
|Nachname(n):
|Neuroth
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Scherzer & Co. AG
b) LEI
|529900L5AIT07HWHCJ66
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006942808
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 50.000 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|28.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101566 30.10.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDiese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungLateinamerikas Digitalriese steht vor nächstem Wachstumsschub27. Okt. · onvista