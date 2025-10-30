W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Neuroth & Söhne GmbH, Erwerb von 50.000 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH.

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.10.2025 / 14:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Neuroth & Söhne GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Hans Peter
Nachname(n): Neuroth
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Scherzer & Co. AG

b) LEI
529900L5AIT07HWHCJ66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006942808

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 50.000 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
28.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Internet: www.scherzer-ag.de

