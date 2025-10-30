W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.10.2025 / 17:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ralf
Nachname(n):Weitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
99,65 EUR19.930,00 EUR
99,65 EUR29.994,65 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
99,6500 EUR49.924,6500 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
Scout24

