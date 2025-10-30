EQS-News: Ein Durchbruch in der Farbmessung steht bevor: Das HunterLab Agera L2

EQS-News: HunterLab / Schlagwort(e): Sonstiges

Ein Durchbruch in der Farbmessung steht bevor: Das HunterLab Agera L2



30.10.2025

RESTON, Va., 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ein Durchbruch in der Farbmessung steht kurz bevor. Im November dieses Jahres wird HunterLabAgera L2 vorstellen, die nächste Generation spektralphotometrischer Innovation, die erneut die Art und Weise neu definieren wird, wie die Welt Farben misst und wahrnimmt.

Agera L2 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der kontinuierlichen Mission von HunterLab dar, die instrumentelle Farbmessung an die Farbwahrnehmung des menschlichen Auges anzupassen. Es wurde für Präzision, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und verfügt über Technologien, die die verbleibende Lücke zwischen berechneten Farbwerten und visueller Beurteilung schließen.

Sein Herzstück ist die True D65 Tageslichtbeleuchtung, eine vollständig realisierte Lichtquelle, die natürliches Tageslicht widerspiegelt. Diese Weiterentwicklung ermöglicht es Benutzern, Farben so zu messen, wie sie unter echten Tageslichtbedingungen erscheinen. Laborpräzision und reale Wahrnehmung werden nun in einem einzigen Gerät vereint. In Kombination mit UltraDark-Leistung bietet Agera L2 außergewöhnliche Genauigkeit für die dunkelsten, lichtabsorbierendsten Materialien. Das System verfügt außerdem über die leistungsstärkste integrierte Qualitätskontrollsoftware, die jemals in einem Farbmessgerät angeboten wurde, und liefert sofortige, verwertbare Informationen am Messort.

Seit Jahrzehnten vertrauen Branchen weltweit auf HunterLab, um komplexe Farbwissenschaft einfach, präzise und zuverlässig zu gestalten. Agera L2 setzt diese Tradition fort und führt gleichzeitig eine neue Dimension technologischer Intelligenz ein. Bei HunterLab steht AI für „Application Intelligence"– das umfassende Verständnis dafür, wie Messinnovationen auf reale Herausforderungen in der Fertigung und Qualitätskontrolle angewendet werden können.

Mit Agera L2 festigt HunterLab seine Führungsposition in der globalen Farbgemeinschaft. Das Gerät wurde nicht nur entwickelt, um die Messleistung zu verbessern, sondern auch, um die Erfassung, Quantifizierung und Interpretation von Farbdaten durch die Kunden zu optimieren. Ob in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Kunststoffe, Pharmazeutika oder moderne Werkstoffe – Anwender können sich auf Konsistenz, Zuverlässigkeit und Daten verlassen, die direkt widerspiegeln, wie Farben unter Tageslichtbedingungen wahrgenommen werden.

Agera L2 wird offiziell im November 2025 vorgestellt. Weitere Details, Spezifikationen und Leistungsdaten werden bei Markteinführung bekannt gegeben. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die nächste Entwicklungsstufe in der präzisen Farbmessung – die Zukunft der Farbmessung, wie das Auge sie wahrnimmt.

Informationen zu HunterLab

HunterLab wurde 1952 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Messung von Farbe und Aussehen für Branchen wieLebensmittel und Getränke, Kunststoffe, Chemikalien und Pharmazeutika. Mit Instrumenten, denen in mehr als 75 Ländern vertraut wird, treibt HunterLab die Wissenschaft der Farbe durch Innovation, Präzision und Kundenpartnerschaft kontinuierlich voran.

