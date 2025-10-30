EQS-News: EQS Group erweitert Nachhaltigkeitslösung um integrierte Module für CO2-Management

EQS-News: EQS Group GmbH / Schlagwort(e): ESG

Neue Module für produktspezifische Emissionen und CO2-Reduktionsplanung unterstützen umfassendes Sustainability Management auf einer Plattform

München – 30. Oktober 2025

Die EQS Group hat ihre All-in-One-Nachhaltigkeitssoftware, das EQS Sustainability COCKPIT, um zwei neue Module erweitert. Diese unterstützen Unternehmen gezielt dabei, ihre CO2-Emissionen zu steuern, zentrale Emissionstreiber zu identifizieren und Reduktionspotenziale zu erschließen – und so die klimabezogenen Berichtspflichten im Rahmen der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zu erfüllen. Die neuen Module Product Carbon Footprint und CO2 Reduction Management bieten Funktionen zur Emissionsmessung und –Steuerung. Aufbauend auf dem bestehenden Modul für CO2-Footprinting ermöglichen sie es, produktspezifische Emissionen zu berechnen sowie CO2-Reduktionsmaßnahmen zu planen, nachzuverfolgen und zu berichten – alles innerhalb einer einzigen, prüfbereiten Plattform, die auch umfassende Workflows für ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung unterstützt.

„Trotz Unsicherheiten über regulatorische Vorgaben hat das Thema CO2-Management für die meisten Unternehmen weiterhin hohe Priorität“, sagt Thilo Hitz, Head of Business Unit ESG bei der EQS Group. „Mit unseren neuen Modulen bieten wir eine umfassende Lösung, die Unternehmen auf diesem Weg unterstützt. Organisationen, die unter die CSRD fallen, benötigen einen integrierten Ansatz, der die Anforderungen der ESRS mit CO2-Management verbindet. Durch die Kombination beider Komponenten im EQS Sustainability COCKPIT stellen wir unseren Kunden eine zentrale Plattform zur Verfügung, mit der sie den gesamten Prozess der Nachhaltigkeitsberichterstattung abbilden können.“

Das Product Carbon Footprint Modul ermöglicht es, den CO2-Fußabdruck einzelner Produkte auf Basis international anerkannter Standards wie dem GHG Protocol Product Standard und der ISO 14067 zu berechnen. Die Lösung unterstützt die Erfassung von Primärdaten entlang der gesamten Lieferkette und liefert prüfungsfeste Ergebnisse. KI-gestützte Datenerkennung und eine intelligente Zuordnung von Emissionsfaktoren automatisieren zentrale Schritte der Berechnung, reduzieren manuellen Aufwand und erhöhen Genauigkeit und Konsistenz. So können Unternehmen mehr Transparenz schaffen, Produktvarianten vergleichen und regulatorischen sowie kundenseitigen Anforderungen gerecht werden.

Das CO₂ Reduction Management Modul unterstützt Unternehmen dabei, Dekarbonisierungsmaßnahmen mit den eigenen Klimazielen – etwa im Rahmen der Science Based Targets initiative (SBTi) – in Einklang zu bringen. Das Modul bietet Funktionen zur Planung und Überwachung von Maßnahmen auf Projektebene, einschließlich Zeitplänen, Budgets und Auswirkungen auf Emissionen, und schafft so einen klaren Überblick über den Fortschritt bei der Zielerreichung.

Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, der Konsumgüterbranche und anderen Branchen mit komplexen Produktportfolios und Wertschöpfungsketten stehen zunehmend unter Druck, belastbare Emissionsdaten zu erheben und glaubwürdige Fortschritte bei der Erreichung ihrer Klimaziele nachzuweisen. Mit dem steigenden Bedarf an belastbarer Nachhaltigkeitsberichterstattung suchen viele Organisationen nach Wegen, ESG- und klimabezogene Informationen bereichsübergreifend zu konsolidieren. Als zentrale, integrierte Plattform ist das EQS Sustainability COCKPIT darauf ausgelegt, die Datenqualität zu erhöhen, Komplexität zu reduzieren und Nachhaltigkeitsaktivitäten wirksam mit strategischen Unternehmenszielen und den Erwartungen der Stakeholder zu verbinden.

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 14.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.

Die Lösungen der EQS Group sind in einer Cloud-basierten Plattform gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende.



