EQS-News: Funkwerk AG: Beendigungstermine für die Notierung im Marktsegment m:access und im Freiverkehr der Börse München

Funkwerk AG: Beendigungstermine für die Notierung im Marktsegment m:access und im Freiverkehr der Börse München

Kölleda, 30. Oktober 2025 – Die Funkwerk AG wurde von der Börse München darüber informiert, dass die Einbeziehung und Notierung ihrer Aktien in das Marktsegment m:access mit Ablauf des 30. Dezember 2025 beendet wird.

Die Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München wird widerrufen, die Notierungseinstellung erfolgt mit Ablauf des 31. März 2026.

Diese Termine setzen den Antrag der Funkwerk AG auf Beendigung der Börsennotierung um, über den mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 26. September 2025 informiert wurde.

Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Funkwerk AG, Kerstin Schreiber, Vorstand

Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399

E-Mail: ir@funkwerk.com

