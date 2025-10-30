EQS-News: Metavista3D präsentiert auf der CES 2026 innovative 3D-Displays der nächsten Generation

EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 30. Oktober 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich, seine Teilnahme an der kommenden CES 2026 bekanntzugeben, die vom 6. bis 9. Januar 2026 in Las Vegas, Nevada, stattfindet.

Die CES, eine der weltweit führenden Technologiemessen, stellt technologische Innovationen in den Mittelpunkt, wobei künstliche Intelligenz und Quantentechnologie zu den Schwerpunktthemen zählen dürften. Metavista3D präsentiert sich am Stand Nr. 4179in der West Hall, direkt neben dem West Broadcast Tower. Die West Hall ist das zentrale Drehkreuz für die Automobilbranche und beherbergt globale Marktführer wie Great Wall Motors, Hyundai Motor, John Deere, Caterpillar, LG Display und BOE - allesamt Branchen, in denen die fortschrittlichen Display- und Visualisierungslösungen von Metavista3D eine Schlüsselrolle spielen.

Auf der CES 2026 präsentiert Metavista3D die neueste Generation seiner KI-gestützten 3D-E-Mirror-Technologie. Das System verarbeitet Eingaben von Stereo- oder Standardkameras und nutzt Metavista3Ds proprietäre KI-basierte 2D-zu-3D-Konvertierungs-Engine, um 3D-Visualisierungen in Echtzeit zu generieren.

Diese Innovation stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Echtzeit-Visualisierung für Automobilanwendungen dar und vereint künstliche Intelligenz mit fortschrittlichem 3D-Rendering. Der neue Metavista3D E-Mirror bietet extrem niedrige Latenz und 3D-Konvertierung in Echtzeit mit sofortiger Reaktionszeit und setzt damit neue Maßstäbe für intuitive, leistungsstarke Fahrerassistenzsysteme.

Auf der CES präsentiert Metavista3D außerdem sein neues 13-Zoll-Cluster-Display mit beeindruckender Bildqualität und hoher Rechenleistung sowie das neueste 27-Zoll-3D-Mehrzweckdisplay, das speziell für Anwendungen in der Automobil- und Industriebranche entwickelt wurde.

Der CEO von Metavista3D, Jeff Carlson, und der COO, Neil Hide, werden an der Veranstaltung teilnehmen, um wichtige Kunden und Partner zu treffen.

Weitere Informationen zur CES 2026 finden Sie unter:

https://www.ces.tech

Über Metavista3D:

Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gestützte, pseudoholografische Displaytechnologien für die brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte. Das Unternehmen hält über 20 Patente in diesem Bereich. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com.

Die Aktien von Metavista3D werden in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD und an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiteren Börsen unter dem Tickersymbol E3T gehandelt.

Jeffrey Carlson, CEO

E: jeff@metavista3d.com

T: +1 (702) 518-3220

