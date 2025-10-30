EQS-News: MS Industrie AG: MS XTEC gewinnt Aufträge in neuen Branchen

EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

MS Industrie AG: MS XTEC gewinnt Aufträge in neuen Branchen

Die Tochtergesellschaft

MS XTEC

, spezialisiert auf die hochpräzise 5-Achs-Bearbeitung von Metallkomponenten und -systemen, hat im dritten Quartal erste Aufträge aus neuen Branchen gewonnen. Dazu zählt unter anderem der Bereich

Defense

.

Die Akquisitionserfolge sind das Ergebnis der vor rund einem Jahr eingerichteten Einheit „

Business Development

“, die unabhängig vom Tagesgeschäft und der Betreuung langjähriger Bestandskunden arbeitet. Ziel der Einheit ist es, neue Märkte zu erschließen und das Kundenspektrum der MS XTEC stetig zu erweitern.

„Im Rahmen der jüngsten Beauftragungen konnte MS XTEC insbesondere durch seine

flexible Automatisierung

der über einen Leitrechner gesteuerten Fertigung überzeugen. Die Kombination aus vollständiger Datenerfassung und lückenloser Teilerückverfolgbarkeit gewährleistet eine

hohe Prozesssicherheit

und Transparenz – Faktoren, die für Kunden aus technologieintensiven Branchen von zentraler Bedeutung sind. Wir rechnen auf Basis dieser Entwicklung in den kommenden Jahren mit einem

kontinuierlichen Umsatzwachstum

. Zusätzliche Investitionen sind hierfür voraussichtlich nicht erforderlich, da ausreichende Kapazitäten bereits vorhanden sind“

,

so

Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG.

Die Kundenabrufe aus dem

Bestandsgeschäft

(sog. „Booked Business“) entwickeln sich zum Jahresausklang 2025 in Europa eher seitwärts und in den USA (ca. 6% des gesamten Umsatzes) nachfragebedingt rückläufig. Nach den letzten Hochrechnungen des Vorstands wird der Jahresumsatz 2025 der MS Industrie AG in einem Korridor zwischen 145 und 150 Mio. Euro liegen.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der

hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage

(„

MS XTEC

“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer –

seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen

– Kapitalbeteiligung in der

Ultraschalltechnik

(„MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der

MS XTEC

zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Übergangsjahr 2024 ein Umsatzvolumen von rund 170 Mio. Euro und erwartet ab 2026 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).

Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

Hinweise:

