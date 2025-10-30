EQS-News: Scout24 erzielt starkes drittes Quartal 2025; Jahresprognose auf das obere Ende präzisiert

EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Scout24 erzielt starkes drittes Quartal 2025; Jahresprognose auf das obere Ende präzisiert



30.10.2025 / 07:30 CET/CEST

Scout24 erzielt starkes drittes Quartal 2025; Jahresprognose auf das obere Ende präzisiert

Anhaltendes Umsatzwachstum mit 15,0 % (Q3) und 15,3 % (9M)

Starkes Kundenwachstum in beiden Segmenten

Operativer Leverage führt zu Margensteigerung (9M)

EPS-Wachstum setzte sich im dritten Quartal fort; bereinigtes Ergebnis je Aktie steigt um 20,3 % (9M)

Operativer Cashflow wächst um 15,2 % auf 225 Mio. EUR (9M)

Jahresprognose 2025 auf das obere Ende für die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und auf den mittleren bis oberen Bereich für den Umsatz präzisiert

München / Berlin, 30. Oktober 2025

Scout24 setzte seinen Wachstumskurs im mittleren Zehnerprozentbereich im dritten Quartal fort. Der Umsatz erhöhte sich dabei um 15,0 % auf 165,6 Mio. EUR (organisch: 11,1 %). In den ersten neun Monaten 2025 stieg der Umsatz um 15,3 % auf 483,8 Mio. EUR. Das organische Wachstum blieb mit 11,5 % im selben Zeitraum zweistellig.

Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal wurde erneut von der starken Kundennachfrage nach Abonnements in beiden Segmenten (Professional und Private) getrieben. Das Geschäft mit Einzelinseraten (Pay-per-Ad) im Private-Segment erzielte weiterhin ein beschleunigtes zweistelliges Wachstum. Im Transaktionsbereich zeigte das Geschäft mit CRM-Software-Lösungen ein solides Wachstum. Auch Daten- und Bewertungsdienstleistungen verzeichneten eine anhaltend starke Nachfrage.

Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg im Neunmonatszeitraum deutlich um 16,5 %. Dies wurde durch das starke Umsatzwachstum in Verbindung mit kontinuierlichen operativen Effizienzsteigerungen und Synergien aus der Interkonnektivitätsstrategie von Scout24 erreicht. Auch die erfolgreiche Integration der zuletzt erworbenen Unternehmen trug zu dieser positiven Entwicklung bei. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich dadurch auf 61,9 % (+0,6 Prozentpunkte).

„Wir haben im dritten Quartal starke Ergebnisse erzielt und sind bei Umsatz und Kunden gewachsen. Zudem haben wir mit HeyImmo einen KI-Assistenten gestartet, der die Suche für unsere Nutzer verbessert. Durch den Kauf von Fotocasa und Habitaclia zu attraktiven Konditionen bauen wir unsere Position in Europa aus. Gleichzeitig nutzen wir weiter die großen Wachstumschancen in Deutschland", kommentiert Ralf Weitz, CEO der Scout24 SE.

Rekordkundenzahlen und starke Subscription-Umsätze bleiben zentrale Wachstumstreiber

Das Professional-Segment behielt seine starke Dynamik im dritten Quartal bei und erzielte ein Wachstum von 15,2 % in den ersten neun Monaten (Q3 2025: 15,1 %). Die Subscription-Umsätze beschleunigten sich von Quartal zu Quartal und stiegen deutlich um 15,5 % (organisch: 12,3 %) auf 253,8 Mio. EUR im Neunmonatszeitraum. Das Kundenwachstum setzte seine starke Performance im dritten Quartal mit 5,7 % im Jahresvergleich fort und erreichte mit durchschnittlich 26.143 Kunden einen neuen Höchststand. Der ARPU beschleunigte sich im Vergleich zur starken Wachstumsdynamik aus dem zweiten Quartal und wuchs um 10,4 %. Diese Entwicklung wurde durch das erweiterte Produktportfolio von neubau kompass unterstützt. Die Transaction-Enablement-Umsätze stiegen um 19,3 % auf 80,3 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2025, mit einem organischen Beitrag von 5,8 %. Die einzelnen Geschäftsbereiche entwickelten sich dabei unterschiedlich: Das CRM-Geschäft erzielte das stärkste Wachstum und die Nachfrage nach Daten- und Bewertungsdienstleistungen war robust. Das Geschäft mit Homeowner-Leads zeigte eine stabile Entwicklung, die Nachfrage nach Mortgage-, ESG- und Relocation-Leads blieb jedoch verhalten.

Der Gesamtumsatz des Private-Segments stieg im Neunmonatszeitraum um 15,5 %. Die Subscription-Umsätze blieben der Hauptwachstumstreiber und legten in den ersten neun Monaten des Jahres um 21,9 % auf 80,2 Mio. EUR zu. Dies wurde durch die anhaltend starke Nachfrage nach Plus-Produkten verstärkt. Die Abonnentenzahl stieg um 24.474 Kunden im Quartalsvergleich und lag von Juli bis September 2025 bei durchschnittlich 526.740. Das ARPU-Wachstum verlangsamte sich im dritten Quartal auf 2,9 %. Grund sind Basiseffekte aus dem Vorjahr, als die Einführung eines zweiten Anbieters für Bonitätsauskünfte zu einem deutlichen Anstieg geführt hatte. Das Pay-per-Ad-Geschäft entwickelt sich weiterhin sehr gut, unterstützt. durch die anhaltende Erholung des Immobilienverkaufsmarkts. Die entsprechenden Umsätze wuchsen im dritten Quartal um 15,1 %.

Operative Kosten stiegen trotz laufender Investitionen in Technologie, KI und Produkte weiterhin langsamer als Umsätze

Die operativen Kosten für die ersten neun Monate 2025 stiegen im Jahresvergleich um 11,1 %, hauptsächlich bedingt durch die Konsolidierung der jüngsten Akquisitionen. Auf organischer Basis erhöhten sich die operativen Kosten lediglich im mittleren einstelligen Bereich.

Im selben Zeitraum blieben die Personalaufwendungen organisch stabil, stiegen jedoch um 9,9 %, getrieben durch die Integration der kürzlich durchgeführten Akquisitionen. Die Marketingkosten erhöhten sich zwar leicht durch Brand- und Imagekampagnen, organisch sanken sie jedoch aufgrund von Effizienzgewinnen im Leads-Geschäft. Die durch die Interkonnektivitätsstrategie erzielten Effizienzverbesserungen ermöglichten gezielte Reinvestitionen in Brandmarketing zur Unterstützung des langfristigen Wachstums. Die IT-Kosten stiegen um 17,2 %, hauptsächlich aufgrund der Implementierung neuer Cloud-basierter Unternehmenssoftware und höherer AWS-Kosten. Die AWS-Kosten resultieren aus der Migration von Akquisitionen zu AWS und einem erhöhten Datenvolumen. Weitere Faktoren waren laufende KI-Investitionen und die Integration der jüngsten Akquisitionen.

Mit einem Kostenanstieg unter dem Umsatzwachstum von 15,3 % beweist Scout24 in den ersten neun Monaten fortgesetzten operativen Leverage. Gleichzeitig investiert das Unternehmen weiter in Bereiche wie Produktentwicklung, KI-Technologien, technische Infrastruktur und IT-Systeme.

Starke Umsatzdynamik und operativer Leverage führen zu anhaltender Margensteigerung

Die operative Effizienz in Kombination mit dem starken Umsatzwachstum führte zu einem Anstieg des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um 16,5 % auf 299,6 Mio. EUR im Zeitraum Januar bis September 2025. Dies resultierte in einer starken Margenerhöhung auf 61,9 % im Neunmonatszeitraum trotz M&A-Integrationen.

Die nichtoperativen Effekte beliefen sich auf insgesamt 42,8 Mio. EUR und verzeichneten einen Anstieg von 29,7 % in den ersten neun Monaten des Jahres (Q3 2025: 7,2 Mio. EUR; +33,0 %). Grund hierfür waren hauptsächlich höhere M&A-bezogene Aufwendungen sowie anteilsbasierte Vergütung.

Infolgedessen stieg das Konzern-EBITDA zwar weiterhin kräftig, aber aufgrund der erhöhten nichtoperativen Kosten mit 14,6 % auf 256,8 Mio. EUR etwas weniger dynamisch als im Neunmonatszeitraum 2024.

Das Finanzergebnis verbesserte sich in beiden Zeiträumen aufgrund geringerer Auswirkungen aus Bewertungen von M&A-Kaufpreisverbindlichkeiten sowie niedrigerer Zinsaufwendungen. Währungseffekte aus USD-Absicherungen hatten einen negativen Einfluss, da der US-Dollar seit Jahresbeginn gegenüber dem Euro abgewertet wurde.

Trotz höherer Abschreibungen wuchs das Ergebnis vor Steuern im Einklang mit dem Umsatzwachstum, unterstützt durch das verbesserte Finanzergebnis und die langsamer als die Umsätze steigenden operativen Kosten.

Das dritte Quartal 2025 profitierte von einem einmaligen Gewinn von 43 Mio. EUR aus der Neubewertung latenter Steuern nach einer neuen deutschen Gesetzgebung, die ab 2028 den Körperschaftsteuersatz senken wird. Dieser einmalige Steuervorteil begünstigte das Ergebnis nach Steuern im dritten Quartal erheblich, das in den ersten neun Monaten 2025 daher deutlich um 53,8 % auf 190,5 Mio. EUR stieg.

Infolgedessen belief sich das Ergebnis je Aktie für die ersten neun Monate auf 2,64 EUR, was einer Steigerung von 55,9 % im Jahresvergleich entspricht.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie, das um bestimmte nichtoperative Faktoren normalisiert wird, erreichte 2,55 EUR im Neunmonatszeitraum und erzielte somit ein dynamisches Wachstum von 20,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Liquidität entwickelte sich in den ersten neun Monaten 2025 stark. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erreichte 225,1 Mio. EUR, eine Steigerung von 15,2 % gegenüber der Vorjahresperiode. Dies resultierte aus der starken Entwicklung von Umsatz und EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit. Zudem war der Großteil der nichtoperativen Kosten in den ersten neun Monaten nicht zahlungswirksam. Der Free Cashflow1wuchs im Jahresvergleich um 17,1 % und erreichte 202,4 Mio. EUR.



1 Der Free Cashflow wird auf der Grundlage des Ergebnisses nach Steuern berechnet, wobei Abschreibungen und Wertminderungen, aktivierte Vermögenswerte und IFRS 16-Leasing, gezahlte Nettosteuern, Veränderungen des Working Capitals und der Rückstellungen sowie Finanzierungseffekte berücksichtigt werden.

„Nach neun starken Monaten haben wir unsere Prognose auf das obere Ende präzisiert. Damit steuern wir auf das fünfte Jahr in Folge mit zweistelligem Umsatzwachstum und das dritte Jahr mit höheren Margen zu. Unser Fokus auf Produkt und Technologie zahlt sich aus: Das bereinigte EPS wuchs um 20 %, der Free Cashflow um 17 % in den ersten neun Monaten", sagte Dirk Schmelzer, CFO der Scout24 SE.

Mio. EUR Q3 2025 Q3 2024 Veränderung 9M 2025 9M 2024 Veränderung Umsatzerlöse 165,6 144,0 +15,0 % 483,8 419,6 +15,3 % Professional-Segment 119,0 103,4 +15,1 % 350,0 303,7 +15,2 % Private-Segment 46,7 40,7 +14,7 % 133,8 115,9 +15,5 % EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2 104,2 90,7 +14,9 % 299,6 257,1 +16,5 % Professional-Segment 74,6 65,7 +13,5 % 216,5 189,8 +14,1 % Private-Segment 29,6 24,9 +18,7 % 83,1 67,4 +23,3 % EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2,3 (%) 62,9 % 62,9 % 0,0 Pp 61,9 % 61,3 % +0,6 Pp Professional-Segment 62,7 % 63,6 % -0,9 Pp 61,8 % 62,5 % -0,6 Pp Private-Segment 63,5 % 61,3 % +2,2 Pp 62,1 % 58,1 % +4,0 Pp EBITDA1 97,0 85,3 +13,8 % 256,8 224,2 +14,6 % Ergebnis nach Steuern 101,5 50,1 >100 % 190,5 123,9 +53,8 % Bereinigtes Ergebnis nach Steuern 64,8 55,1 +17,8 % 184,5 155,5 +18,6 % Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR) 1,41 0,69 >100 % 2,64 1,69 +55,9 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR)4 0,90 0,75 +19,3 % 2,55 2,12 +20,3 %

1 Das EBITDA (unbereinigt) ist analog zur Darstellung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung definiert als das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern, Abschreibungen sowie ggf. vorhandenen Wertminderungen und Wertaufholungen.

2 Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA, bereinigt um nichtoperative Effekte. Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nichtoperative Effekte.

3 Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den Umsatzerlösen.

4 Bereinigt (1) um nichtoperative Effekte, die auch zur Ermittlung des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit herangezogen werden, (2) um Abschreibungen und Wertminderungen auf im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Vermögenswerte sowie (3) um im Finanzergebnis enthaltene Effekte aus Unternehmenszusammenschlüssen wie die Bewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten

Vorstand präzisiert Prognose für Geschäftsjahr 2025 basierend auf starker Geschäftsentwicklung auf das obere Ende

Der Vorstand der Scout24 SE ist mit dem kontinuierlichen, dynamischen Wachstum im dritten Quartal und der daraus resultierenden finanziellen und operativen Geschäftsentwicklung für das laufende Geschäftsjahr sehr zufrieden. Dennoch könnten aktuelle globale Unsicherheiten weiterhin Einfluss auf Zinssätze, das Verbrauchervertrauen und die allgemeine Dynamik des Immobilienmarktes in Deutschland haben. Insbesondere der Transaktionsmarkt bleibt von diesen Unsicherheitsfaktoren geprägt.

Mit der ImmoScout24-Plattform verfügt die Scout24-Gruppe über eine ausgezeichnete Position, um ihr Angebot im deutschen Immobilienmarkt strategisch weiterzuentwickeln. Trotz eines anhaltend herausfordernden Marktumfelds ist die Scout24-Gruppe überzeugt, dass ihr diversifiziertes Produktportfolio ihren Kunden auch in anspruchsvollen Marktsituationen einen besonderen Mehrwert bieten wird.

Damit präzisiert der Vorstand die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2025 von 14-15 % Umsatzwachstum sowie eines Anstiegs der EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um bis zu 70 Basispunkte auf das obere Ende der Margenprognose bzw. den mittleren bis oberen Bereich der Umsatzprognose. Das Hauptaugenmerk liegt dabei insgesamt auf der Steigerung des Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und der zugehörigen Marge.



Quartalsmitteilung Q3/9M 2025

Eine detaillierte Erläuterung des Geschäftsverlaufs und der Ertragslage findet sich in der Quartalsmitteilung Q3/9M 2025, der unter www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen verfügbar ist. Dort steht auch ein Überblick über die aktuellen und historischen Finanzkennzahlen auf Konzern- und Segmentebene in Tabellenform zur Verfügung.



Webcast

Scout24 wird heute um 15:00 Uhr MEZ einen Webcast mit Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals/der ersten neun Monate 2025 abhalten. Die Links zu den Einwahldaten und zur Registrierung finden sich unter: https://www.scout24.com/investor-relations/finanztermine/finanzkalender.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung unter folgendem Link verfügbar sein: https://www.webcast-eqs.com/scout24-q32025



Nächster Termin

Scout24 wird die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr und das vierte Quartal 2025 am 26. Februar 2026 veröffentlichen.



Über Scout24

Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 25 Jahren erfolgreich alle Akteure am Immobilienmarkt zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzenden pro Monat auf der Webseite oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im DAX, im DAX 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn.

Disclaimer

Dieses Dokument enthält sorgfältig erstellte Informationen. Die Gesellschaft übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der Information sowie keine Haftung für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage sowie die Gewinnprognosen der Scout24-Gruppe enthalten, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben.

