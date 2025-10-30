EQS-News: Wynxx von GFT beschleunigt Softwarebereitstellung bei Bradesco Seguros um 40 Prozent

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Wynxx von GFT beschleunigt Softwarebereitstellung bei Bradesco Seguros um 40 Prozent

GFTs GenKI-Produkt Wynxx transformiert Entwicklung komplexer Unternehmensanwendungen im großen Maßstab

Stuttgart, 30. Oktober 2025 – Aktuelle Studien zeigen: Häufige Software-Releases und kürzere IT-Vorlaufzeiten gehören zu den stärksten Hebeln für Umsatzwachstum. Geschwindigkeit ist in allen Branchen zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Um seine Marktführerschaft zu behaupten, ohne bei der Qualität Abstriche zu machen, setzt Bradesco Seguros – der größte Versicherungskonzern in Brasilien und Lateinamerika – auf Wynxx. Die von GFT Technologies entwickelte KI-Plattform nutzt generative KI, um die Softwareentwicklung in Unternehmen deutlich zu beschleunigen. Das Ergebnis: ein Produktivitätszuwachs von 40 Prozent über den gesamten Software Development Lifecycle (SDLC) hinweg.

Wynxx optimiert Planung, Testing, Dokumentation und Modernisierung. Bei Bradesco Seguros half die Plattform, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren, Entwicklungszeiten zu verkürzen und digitalen Output konsistenter zu gestalten. Durch die Standardisierung von Tools und Code erreichte das Unternehmen eine stärkere Integration und bessere Transparenz über alle Teams hinweg. Das verbesserte die Systemqualität und stärkte das Vertrauen in die Anwendungen. Im Rahmen des Rollouts wurden 180 Mitarbeitende in 20 Squads geschult – kleinen, funktionsübergreifenden Teams, die digitale Lösungen gemeinsam planen, entwickeln und testen.

„Mit der Implementierung von Wynxx konnten wir einen messbaren Produktivitätsgewinn von 40 Prozent im Software Development Lifecycle erzielen“, so Glaucio Joanico, IT Superintendent bei Bradesco Seguros.

„Wynxx hilft unseren Kunden, die Time-to-Market zu verkürzen, Qualität im großen Maßstab sicherzustellen und eine moderne, KI-zentrierte Entwicklungskultur zu etablieren“, erklärte Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies. „Ob in der Finanzbranche, der Industrie oder im Handel – Wynxx ermöglicht schnellere Innovation, indem es technologische Engpässe beseitigt.“

Wynxx ist über die globalen Marktplätze von Microsoft Azure und AWS verfügbar – und damit weltweit leicht skalierbar.

Das Beispiel Bradesco Seguros zeigt, wie Wynxx selbst in komplexen, stark regulierten IT-Umgebungen Wirkung entfaltet – und wie Banken und Versicherer schnell vom Pilotprojekt zur unternehmensweiten Transformation mit messbaren Ergebnissen gelangen können.

Ihre Kontakte

Presse

Dr. Markus Müller

Group Public Relations

GFT Technologies SE

+49 711 62042-344

markus.j.mueller@gft.com

Andreas Herzog

Group Investor Relations

GFT Technologies SE

+49 711 62042-383

Über GFT

GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg.

Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.

Let’s Go Beyond_

www.gft.com/de

www.gft.com/de/de/blog

www.linkedin.com/company/gft-technologies

x.com/gft_de

