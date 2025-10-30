EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.10.2025 / 11:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Accentro Real Estate AG
|Straße, Hausnr.:
|Kantstr. 44/45
|PLZ:
|10625
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|391200VKLY50XNAFCM46
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: LMR Partners Management Limited
Registrierter Sitz, Staat: Grand Cayman, Kaimaninseln
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|LMR Multi-Strategy Master Fund Limited
LMR CCSA Master Fund Limited
5. Datum der Schwellenberührung:
|24.10.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|22,42 %
|0,00 %
|22,42 %
|284299
|letzte Mitteilung
|0 %
|0 %
|0 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A0KFKB3
|0
|0
|0,00 %
|0,00 %
|DE000A40ZWH7
|0
|63736
|0,00 %
|22,42 %
|Summe
|63736
|22,42 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|-LMR Partners Management Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners LP
|%
|%
|%
|-LMR Partners (Offshore) Limited
|%
|%
|%
|-LMR Management Services Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners AG
|22,42 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-LMR Partners Management Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners LP
|%
|%
|%
|-LMR Partners (Offshore) Limited
|%
|%
|%
|-LMR Management Services Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners LLP
|22,42 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-LMR Partners Management Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners LP
|%
|%
|%
|-LMR Partners (Offshore) Limited
|%
|%
|%
|-LMR Management Services Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners LLC
|22,42 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-LMR Partners Management Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners LP
|%
|%
|%
|-LMR Partners (Offshore) Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners Limited
|22,42 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-LMR Partners Management Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners LP
|%
|%
|%
|-LMR Partners (Offshore) Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners (DIFC) Limited
|22,42 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-LMR Partners Management Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners LP
|%
|%
|%
|-LMR Partners (Offshore) Limited
|%
|%
|%
|-LMR Partners (Ireland) Limited
|22,42 %
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Bitte beachten Sie, dass sich die ISIN DE000A40ZWH7 in Abschnitt 7.a. auf die neuen Aktien bezieht, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschaffen wurden, die nicht börsennotiert ist und daher eine andere ISIN als das börsennotierte Wertpapier DE000A0KFKB3 hat. Wir halten keine Bestände unter der ISIN DE000A0KFKB3.
Datum
|28.10.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.accentro.ag
|Ende der Mitteilung
