EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Bitte beachten Sie, dass sich die ISIN DE000A40ZWH7 in Abschnitt 7.a. auf die neuen Aktien bezieht, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschaffen wurden, die nicht börsennotiert ist und daher eine andere ISIN als das börsennotierte Wertpapier DE000A0KFKB3 hat. Wir halten keine Bestände unter der ISIN DE000A0KFKB3.