EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Gemäß Abschnitt 3 ist Faros Point Credit Opportunities Feeder Fund ICAV ein kollektives Vermögensverwaltungsvehikel nach irischem Recht (Irish collective asset-management vehicle (ICAV)), das gemäß dem Irish collective asset-management vehicles Act 2015 gegründet wurde. Gemäß Abschnitt 7.a. bezieht sich die ISIN DE000A40ZWH7 auf neue Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben wurden, nicht börsennotiert sind und daher eine andere ISIN als die börsennotierten Aktien (DE000A0KFKB3) haben.