Inflation lässt wieder nach: 2,3 Prozent im Oktober

dpa-AFX · Uhr
Schätzung für Oktober

Wiesbaden (dpa) - Die Teuerung in Deutschland hat wieder etwas an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,4 Prozent Inflation im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

