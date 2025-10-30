Inflation lässt wieder nach: 2,3 Prozent im Oktober
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Schätzung für Oktober
Wiesbaden (dpa) - Die Teuerung in Deutschland hat wieder etwas an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,4 Prozent Inflation im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.
Das könnte dich auch interessieren
Trumps Beliebtheit sinkt in Umfrage - Amerikaner unzufrieden mit Inflationgestern, 08:07 Uhr · Reuters
VerbraucherpreiseUS-Inflation steigt auf 3,0 Prozent - Notenbank Fed vor Zinssenkung24. Okt. · Reuters
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDiese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungLateinamerikas Digitalriese steht vor nächstem Wachstumsschub27. Okt. · onvista