IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt erhält von Eurasischer Patentorganisation Benachrichtigung über Erteilungsbereitschaft

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 30. Oktober 2025 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisierter Biowissenschaftsinnovator, freut sich bekannt zu geben, dass die Eurasische Patentorganisation (EAPO) eine Benachrichtigung über die Erteilungsbereitschaft (Readiness to Grant Notification) für die umfassende Patentanmeldung des Unternehmens im Hinblick auf die sublinguale Verabreichung von Krebsmedikamenten zur Behandlung von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen übermittelt hat. Diese Patentfamilie eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für die Entwicklung und Vermarktung eigener Produkte. Dazu zählt auch das Leitprodukt von BioNxt, BNT23001, eine sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin für die Behandlung von Multipler Sklerose (MS).

Erwartungsgemäß wird die EAPO BioNxt nach Entrichtung einer Veröffentlichungsgebühr, die das Unternehmen der EAPO diese Woche überweisen wird, das formelle Patent erteilen. Die EAPO umfasst die Länder Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Turkmenistan. Diese Länder sind Mitglieder des Eurasischen Patentübereinkommens (Eurasian Patent Convention, EAPC), das ein einheitliches, harmonisiertes Patentanmeldeverfahren und einheitliche Regelungen für die Region vorsieht. Die EAPO gewährt eurasische Patente, die in allen acht Mitgliedstaaten gültig sind.

Die Festigung des Patentschutzes spielt in unserer Vermarktungsstrategie eine ganz zentrale Rolle, erläutert Hugh Rogers, CEO von BioNxt. Der Zeitpunkt ist perfekt, nachdem das Unternehmen in nur wenigen Tagen mit einer zweiwöchigen, groß angelegten Bioäquivalenzstudie an Tieren beginnen wird, um die Dosierungsparameter für die bevorstehende Bioäquivalenzstudie am Menschen zu bestimmen. Die kommenden Monate dürften für BioNxt sehr spannend werden, da mehrere klinische Programme voranschreiten und unser geistiges Eigentum internationale Anerkennung und Schutz erhält.

Die Patentanmeldungen in internationalen Schlüsselmärkten, wie der Europäischen Union, Kanada, Australien, Eurasien, Neuseeland und Japan, sind bereits angelaufen, ebenso wie ein Track-One-Prioritätsverfahren in den Vereinigten Staaten. Sowohl das Europäische Patentamt (EPA) als auch die Eurasische Patentorganisation (EAPO) haben positive Mitteilungen ausgegeben, darunter die formelle Anerkennung der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Technologien der nächsten Generation für die Verabreichung von Medikamenten, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen zählen sublinguale Dünnfilme (Thin-Film), transdermale Hautpflaster (Skin Patch) und orale magensaftresistente Tabletten (Enteric-Coated Tablets). Diese zielen auf wichtige Therapiebereiche ab, darunter Autoimmunerkrankungen, neurologische Störungen und Langlebigkeit.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), am OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

