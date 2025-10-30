IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna durchteuft 7,3 g/t Au über 16,1 Meter und definiert zweiten unterirdischen Ausläufer bei Sunbird, Mine Séguéla, Elfenbeinküste

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna durchteuft 7,3 g/t Au über 16,1 Meter und definiert zweiten unterirdischen Ausläufer bei Sunbird, Mine Séguéla, Elfenbeinküste

Vancouver, 30. Oktober 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ -) freut sich, die Ergebnisse der laufenden Explorationsbohrungen in der Lagerstätte Sunbird in der Mine Séguéla in der Elfenbeinküste bekannt zu geben. Die jüngsten Bohrungen haben die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe erfolgreich erweitert und die Entwicklung eines zweiten unterirdischen Ausläufers bestätigt, was das Potenzial für ein Ressourcenwachstum und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine weiter untermauert.

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, kommentierte: Die Bohrungen bei Sunbird waren sehr erfolgreich bei der Erweiterung des unterirdischen Potenzials, wobei die bisher tiefsten Bohrlöcher mehrere hochgradige Abschnitte durchschnitten, darunter 5,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 6,3 Metern ab 787 Metern im Bohrloch SGRD2460. Dieses Ergebnis erweitert die zentrale mineralisierte Zone um weitere 150 Meter in Richtung Sturz, wo sie weiterhin offen bleibt. Weedon fuhr fort: Die Bohrungen waren auch sehr erfolgreich bei der Erweiterung des unteren Ausläufers um weitere 200 Meter in Fallrichtung, wobei zu den Höhepunkten 6,0 g/t über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 11,9 Metern in Bohrloch SGRD2461 ab 669 Metern zählen, dem bislang tiefsten Bohrloch in diesem Ausläufer, wo es ebenfalls weiterhin offen ist. Weedon schloss: Mit über

1,5 Kilometern hochgradigem Vorkommen, das nun unterhalb von Sunbird definiert ist, haben wir eine Untertage-Studie initiiert, während fünf Bohrgeräte die Bohrungen fortsetzen, um die mineralisierte Hülle zu erweitern und ihre volle Ausdehnung zu testen.

Highlights der Bohrungen in der Lagerstätte Sunbird

SGRD2434: 7,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 16,1 m ab 688 m, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 688 m und

19,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 702 m und

57,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 Metern ab 706 Metern

17,5 g/t Au

SGRD2444: 8,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 11,9 m von 448 m

SGRD2452: 9,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 m ab 658 m, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 660 m und

14,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 664 m

25,0 g/t Au

SGRD2455: 9,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 m ab 719 m, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 720 m

28,5 g/t Au

SGRD2461: 6,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 11,9 m ab 669 m, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 669 m und

14,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 678 m und

22,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 681 m

20,1 g/t Au

SGRD2470: 15,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 m ab 483 m, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 484 m und

28,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 487 m

29,6 g/t Au

SGRD2471: 6,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 9,8 m ab 378 m, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 382 m

21,6 g/t Au

Im Rahmen des Programms zur Verdichtung und Erweiterung der untertägigen Ressourcen (siehe Abbildung 2) wurden bei Sunbird weitere 40 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 15.088 Metern fertiggestellt (siehe Abbildung 1). Das Programm verfolgt zwei Ziele: Erstens die Verdichtung und Verbesserung der Ressourcen, um die laufende Studie zum Untertagebau zu unterstützen, und zweitens die Erweiterung und Ausdehnung der Mineralisierung um weitere 400 Meter in südlicher Richtung.

Die Bohrungen auf dem Hauptstamm schneiden weiterhin hohe Gehalte entlang des projizierten Einfallswinkels, wobei sich die durch Bohrungen definierte Mineralisierung nun über mehr als 1,3 Kilometer in Richtung Einfallswinkel, etwa 700 Meter unter der Oberfläche, erstreckt. Die Ergebnisse umfassen 5,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 6,3 Metern ab 787 Metern und 5,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 4,9 Metern ab 802 Metern im Bohrloch SGRD2460.

Jüngste Durchschneidungen wie 6,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 11,9 Metern ab 669 Metern in Bohrloch SGRD2461 und 13,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 3,5 Metern ab 786 Metern in Bohrloch SGRD2467 unterstreichen die Verstärkung eines zweiten hochgradigen Ausläufers, der sich mindestens 900 Meter unterhalb der Grubenbasis erstreckt.

Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen, die Bohrungen werden bis Ende 2025 fortgesetzt.

Abbildung 1: Lage der Lagerstätte Sunbird, Mine Séguéla, Elfenbeinküste

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81605/301025_DE_FVI_Fortuna.001.png

Abbildung 2: Längsschnitt der Lagerstätte Sunbird - Blick nach Westen, Mine Séguéla, Elfenbeinküste

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81605/301025_DE_FVI_Fortuna.002.png

Ausführliche Informationen zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen dieses Bohrprogramms finden Sie in Anhang 1.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA-QC)

Alle von dem Unternehmen durchgeführten Bohrdaten wurden unter Verwendung der folgenden Verfahren und Methoden erhoben, und alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht des Personals des Unternehmens durchgeführt.

Bei allen Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) wurde ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer zur Entnahme von Oberflächenproben verwendet, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiktüten gesammelt wurden. Die Proben wurden durch Aufrechterhaltung eines ausreichenden Luftdrucks trocken gehalten, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Wenn das eindringende Wasser den Luftdruck überstieg, wurden die RC-Bohrungen eingestellt und auf Diamantkernbohrungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mit einem dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 Prozent für die Einreichung beim Analyselabor zu erhalten. Die restlichen 87,5 % wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse eingegangen und validiert waren. Grobe Ausschussproben, die allen signifikanten mineralisierten Probenintervallen entsprechen, werden aufbewahrt und vor Ort im unternehmenseigenen Kernlager gelagert.

Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit einem Kernbohrdurchmesser der Größe HQ, bevor sie beim Durchschneiden von frischem Gestein auf den Durchmesser NQ reduziert wurden. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardintervallen von einem Meter oder bis zu geologischen Grenzen markiert. Die Proben wurden dann mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Kerns wurde in der ursprünglichen Kernbox aufbewahrt und an einem sicheren Ort im Kernlager des Unternehmens gelagert, während die andere Hälfte beprobt, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher vor Ort gelagert wurde.

Alle RC- und DD-Proben wurden mit Firmenfahrzeugen oder kommerziellen Kurierdiensten entweder zum Vorbereitungslabor von ALS Global in Yamoussoukro (Elfenbeinküste) oder zum Vorbereitungs- und Analyselabor von Bureau Veritas in Abidjan (Elfenbeinküste) transportiert. Die von ALS Global vorbereiteten Probenpulpen wurden anschließend per kommerziellem Kurierdienst an die Einrichtung von ALS in Ouagadougou (Burkina Faso) versandt. Die routinemäßige Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsanalyse wurde für alle Proben entweder im Labor von ALS in Ouagadougou oder im Labor von Bureau Veritas in Abidjan durchgeführt. Proben, deren Analyseergebnisse mehr als 10 ppm Gold ergaben, wurden unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und einer Feuerprobe mit gravimetrischer Analyse erneut analysiert.

Die Qualitätskontrollverfahren umfassten die systematische Einfügung von Leerproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügten sowohl das ALS- als auch das Bureau Veritas-Labor ihre eigenen Qualitätskontrollproben ein, um die analytische Genauigkeit und Präzision sicherzustellen.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Er hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Überprüfung geochemischer und geologischer Datenbanken und Inspektion von Diamantbohrkernen verifiziert. Es gab keine Einschränkungen hinsichtlich des Verifizierungsprozesses.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem die geplanten Explorationspläne und -ziele des Unternehmens für die Lagerstätte Sunbird, Aussagen zum Potenzial für Ressourcenwachstum und Verlängerung der Lebensdauer der Mine sowie zur Erweiterung des Untertagepotenzials, Aussagen zu den Geschäftsstrategien, Plänen und Aussichten des Unternehmens, die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens; die zukünftigen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Erwartungen hinsichtlich der Metallgehaltsschätzungen und der Auswirkungen etwaiger Abweichungen von den ermittelten Metallgehalten; angenommene und zukünftige Metallpreise; den Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; und die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Häufig, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, vorgeschlagen, verwendet, detailliert, war, Gewinn, geplant, widerspiegelt, wird, voraussichtlich, geschätzt, enthält, verbleibend, sein wird oder Aussagen, dass Ereignisse könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden, sowie ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung, Unsicherheiten in Bezug auf die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven, Unsicherheiten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftliche Erträge, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen, Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven, Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen; Umweltangelegenheiten, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenziellen Haftungsansprüchen; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt (einschließlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Anforderungen zur Dekarbonisierung sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Omnibusgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie z. B. den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Israel und der Hamas, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Kündigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung durch soziale Medien und andere webbasierte Anwendungen; potenzielle Widerstände gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens in zu behalten oder zu verlängern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der vom Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerte; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; Gerichtsverfahren und potenzielle Gerichtsverfahren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Warentermin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Neubewertungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten in Bezug auf Konzentratbehandlungsgebühren und Transportkosten; Angemessenheit der vom Unternehmen für die Landrekultivierung bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Informationstechnologiesystemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen und Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Arbeitsbeziehungsprobleme; sowie die Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erläutert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung und Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-Anleger bezüglich Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden gemäß den Standards der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum erstellt. NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für die Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen wurden gemäß NI 43-101 und den Definitionen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und -reserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1: Details zum Bohrprogramm in der Mine Séguéla mit den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen für die Lagerstätte Sunbird

Bohrloch-ID Ostkoordinate Nördliche Höhe EOH1,2 UTM Neigung Tiefe(2) Tiefe2 Gebohrt2 ETW3 Au (ppm)Bohrlochtyp4 Fläche

(WGS84_29N) Koordinate (m) Tiefe Az Von Bis Breite (m)

(WGS84_29N) (m) imut ( (m)

(m) m)

SGRD2434 742305 891925 603 740 90 -60 229 233 4 2,8 10,3 RCD Sunbird

einschließlich232 233 1 0,7 28,6 RCD Sunbird

660 661 1 0,7 41,6 RCD Sunbird

664 665 1 0,7 5,2 RCD Sunbird

668 671 3 2,1 2,6 RCD Sunbird

688 711 23 16,1 7,3 RCD Sunbird

einschließlich688 690 2 1,4 19,2 RCD Sunbird

und 702 703 1 0,7 57,9 RCD Sunbird

und 706 707 1 0,7 17,5 RCD Sunbird

SGRC2435 742425 892410 563 30 90 -60 Nicht RC Sunbird

erfasst

SGRD2437 742500 892685 536 37 90 -60 Nicht RCD Sunbird

erfasst

SGRD2438 742250 891925 589 839,1 90 -60 785 792 7 4,9 6,8 RCD Sunbird

einschließlich786 788 2 1,4 15,7 RCD Sunbird

817 819 2 1,4 3,3 RCD Sunbird

SGRD2439 742500 892685 536 540,3 90 -60 445 446 1 0,7 11,3 RCD Sunbird

472 477 5 3,5 3,7 RCD Sunbird

einschließlich472 473 1 0,7 11,0 RCD Sunbird

481 490 9 6,3 7,1 RCD Sunbird

einschließlich485 488 3 2,1 10,6 RCD Sunbird

und 489 490 1 0,7 12,0 RCD Sunbird

SGRD2440 742485 892535 546 528,3 90 -60 413 414 1 0,7 7,2 RCD Sunbird

493 510 17 11,9 4,0 RCD Sunbird

SGRC2441 742390 892420 565 95 90 -60 NSI RC Sunbird

SGRC2442 742360 892420 565 54 90 -60 Nicht RC Sunbird

erfasst

SGRC2443 742360 892420 565 140 90 -60 NSI RC Sunbird

SGRD2444 742515 892715 541 500 90 -60 121 122 1 0,7 78,9 RCD Sunbird

448 465 17 11,9 8,3 RCD Sunbird

einschließlich458 462 4 2,8 25,0 RCD Sunbird

SGRC2445 742400 892268 569 130 90 -60 NSI RC Sunbird

SGRC2446 742340 892250 565 180 90 -60 NSI RC Sunbird

SGRC2447 742400 892293 567 100 90 -60 NSI RC Sunbird

SGRC2448 742389 892317 565 134 90 -60 88 90 2 1,4 16,0 RC Sunbird

einschließlich89 90 1 0,7 30,6 RC Sunbird

111 112 1 0,7 6,1 RC Sunbird

SGRC2449 742440 892450 559 44 90 -60 Nicht RC Sunbird

erfasst

SGRC2450 742440 892450 559 44 90 -60 Nicht RC Sunbird

erfasst

SGRC2451 742440 892450 559 50 90 -60 Nicht RC Sunbird

erfasst

SGRD2452 742385 892510 569 702 90 -60 79 80 1 0,7 7,3 RCD Sunbird

83 84 1 0,7 11,9 RCD Sunbird

649 652 3 2,1 6,3 RCD Sunbird

658 666 8 5,6 9,0 RCD Sunbird

einschließlich660 661 1 0,7 14,7 RCD Sunbird

und 664 666 2 1,4 25,0 RCD Sunbird

SGRD2453 742279 892025 597 114,3 90 -60 Nicht RCD Sunbird

erfasst

SGRD2454 742590 892700 560 350 90 -60 264 269 5 3,5 2,5 RCD Sunbird

SGRD2455 742289 892029 602 750 90 -60 708 709 1 0,7 12,2 RCD Sunbird

719 727 8 5,6 9,5 RCD Sunbird

einschließlich720 722 2 1,4 28,5 RCD Sunbird

737 739 2 1,4 3,0 RCD Sunbird

SGRD2456 742449 892612 548 609 90 -60 565 573 8 5,6 2,9 RCD Sunbird

577 581 4 2,8 17,4 RCD Sunbird

einschließlich577 579 2 1,4 27,9 RCD Sunbird

und 580 581 1 0,7 11,5 RCD Sunbird

SGRD2457 742595 892752 556 375 90 -60 330 336 6 4,2 4,8 RCD Sunbird

339 341 2 1,4 3,4 RCD Sunbird

SGRD2458 742502 892662 536 520 90 -60 469 473 4 2,8 12,0 RCD Sunbird

einschließlich470 473 3 2,1 14,2 RCD Sunbird

SGRD2459 742400 892612 561 708 90 -60 639 642 3 2,1 4,7 RCD Sunbird

SGRD2460 742260 891828 590 819,1 90 -60 760 762 2 1,4 9,5 RCD Sunbird

einschließlich761 762 1 0,7 12,4 RCD Sunbird

787 796 9 6,3 5,2 RCD Sunbird

einschließlich791 792 1 0,7 25,3 RCD Sunbird

802 809 7 4,9 5,4 RCD Sunbird

einschließlich802 803 1 0,7 10,7 RCD Sunbird

SGRD2461 742389 892462 567 723 90 -60 105 109 4 2,8 2,3 RCD Sunbird

662 666 4 2,8 3,5 RCD Sunbird

669 686 17 11,9 6,0 RCD Sunbird

einschließlich669 670 1 0,7 14,5 RCD Sunbird

und 678 679 1 0,7 22,3 RCD Sunbird

und 681 682 1 0,7 20,1 RCD Sunbird

SGRD2462 742449 892662 534 600,7 90 -60 534 541 7 4,9 2,8 RCD Sunbird

SGRD2463 742445 892560 553 37 90 -60 Nicht RCD Sunbird

erfasst

SGRD2464 742446 892560 553 49 90 -60 Nicht RCD Sunbird

erfasst

SGRD2465 742451 892513 558 550,6 90 -60 7 12 5 3,5 2,7 RCD Sunbird

521 530 9 6,3 6,0 RCD Sunbird

einschließlich526 527 1 0,7 27,3 RCD Sunbird

SGRD2466 742389 892561 567 738,3 90 -60 81 82 1 0,7 7,5 RCD Sunbird

658 659 1 0,7 5,7 RCD Sunbird

674 677 3 2,1 4,2 RCD Sunbird

SGRD2467 742334 892462 534 801 90 -60 750 759 9 6,3 4,0 RCD Sunbird

786 791 5 3,5 13,3 RCD Sunbird

einschließlich786 788 2 1,4 27,7 RCD Sunbird

SGRD2468 742444 892560 553 48 90 -60 Nicht RCD Sunbird

abgefragt

SGRD2469 742495 892586 509 48 90 -60 463 474 11 7,7 2,7 RCD Sunbird

SGRD2470 742492 892639 509 500,5 90 -60 483 491 8 5,6 15,6 RCD Sunbird

einschließlich484 485 1 0,7 28,8 RCD Sunbird

und 487 489 2 1,4 29,6 RCD Sunbird

SGRD2471 742519 892486 541 420,2 90 -60 359 361 2 1,4 4,0 RCD Sunbird

378 392 14 9,8 6,0 RCD Sunbird

einschließlich382 384 2 1,4 21,6 RCD Sunbird

SGDD141 742440 892449 545 590,2 90 -60 489 493 4 2,8 6,3 DD Sunbird

einschließlich492 493 1 0,7 15,4 DD Sunbird

531 532 1 0,7 11,5 DD Sunbird

548 549 1 0,7 6,5 DD Sunbird

552 556 4 2,8 3,0 DD Sunbird

563 566 3 2,1 3,9 DD Sunbird

SGDD142 742446 892560 526 214,6 90 -60 Nicht DD Sunbird

erfasst

SGDD143 742450 892563 554 633,3 90 -60 12 14 2 1,4 4,3 DD Sunbird

582 594 12 8,4 2,7 DD Sunbird

598 599 1 0,7 55,4 DD Sunbird

603 606 3 2,1 12,3 DD Sunbird

einschließlich604 605 1 0,7 30,4 DD Sunbird

609 611 2 1,4 3,2 DD Sunbird

624 625 1 0,7 5,3 DD Sunbird

Anmerkungen:

1. EOH: Ende des Bohrlochs

2. Tiefen und Breiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet angegeben.

3. NSI: Keine signifikanten Abschnitte

4. ETW: Geschätzte tatsächliche Breite

5. RC: Reverse-Circulation-Bohrung | DD: Diamantbohrung | RCD: Reverse-Circulation-Bohrung mit Diamantbohrung

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81605

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81605&tr=1

