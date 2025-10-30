IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals gibt Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals gibt Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

Vancouver, Kanada - 30. Oktober 2025 - Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/green-bridge-metals-acquires-the-copper-nickel-pge-serpentine-project-in-minnesota-usa/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von 66.666.666 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,09 Dollar pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 6.000.000 Dollar abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einem halben (1/2) Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant), wobei jeder (ganze) Warrant den Inhaber berechtigt, eine Aktie zu einem Preis von 0,15 Dollar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren zu erwerben. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Unterstützung seines bestehenden Betriebs und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Pacific Opportunity Capital Ltd., ein Unternehmen, das von Mark Brown, einem Direktor des Unternehmens, kontrolliert wird, hat insgesamt 400.000 Einheiten zu einem Bruttoerlös von 36.000,00 $ gezeichnet. Diese Beteiligung gilt als Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101). Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 dargelegt sind, da der Marktwert der Beteiligung von Pacific Opportunity Capital Ltd. an der Privatplatzierung gemäß MI 61-101 nicht mehr als fünfundzwanzig Prozent (25 %) der Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug.Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss der Privatplatzierung keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Einzelheiten der Beteiligung von verbundenen Parteien des Unternehmens erst kurz vor Abschluss der Privatplatzierung bestätigt wurden.

Das Unternehmen zahlte insgesamt 193.627,55 Dollar in bar als Vermittlungsprovision und gab 2.151.417 Vermittlungsoptionsscheine an unabhängige Parteien aus, die bei der Vermittlung von Zeichnern für die Privatplatzierung behilflich waren.

Das Unternehmen gab außerdem 666.666 Aktien, entsprechend 1,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Einheiten (die Verwaltungsgebührenaktien), an einen unabhängigen Dritten als Verwaltungsgebühr für dessen Unterstützung bei der Privatplatzierung aus.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von mineralreichen Batteriemetall-Liegenschaften und die Erschließung der South Contact Zone (die Liegenschaft) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Das Grundstück verfügt über Explorationsziele für Ni-Mineralisierungen mit großen Tonnagen, hochgradige Ni-Cu-PGE-Magmasulfid-Mineralisierungen und Titan.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS,

David Suda

Präsident und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen). Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung.

Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die diesen Aussagen oder Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die geplante Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis für Leser

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Suite 800, 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6E 3T5

www.greenbridgemetals.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81619

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81619&tr=1

