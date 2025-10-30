IRW-News: Orestone Mining Corp. : Orestone erhöht Volumen der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung auf 2.200.000 $

IRW-PRESS: Orestone Mining Corp. : Orestone erhöht Volumen der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung auf 2.200.000 $

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

30. Oktober 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange Symbol: ORS) (Frankfurt: O2R2) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Volumen seiner am 10. Oktober 2025 angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung aufgrund der Nachfrage von Seiten potenzieller Anleger um 200.000 $ erhöht wurde, sodass der gesamte Bruttoerlös des Unternehmens nun 2.200.000 $ beträgt (die Platzierung).

Die Platzierung umfasst bis zu 27.500.000 Einheiten (Einheiten) zum Preis von 0,08 $ pro Einheit. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant kann innerhalb eines Jahres ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von 0,16 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

Die Platzierung wird am bzw. um den 7. November 2025 oder nach Maßgabe des Unternehmens auch zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden.

Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der bedingten Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse). Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum der Platzierung gebunden.

Die Bedingungen der Platzierung und der Einheiten, die geplante Verwendung des Erlöses, die mögliche Zahlung von Vermittlungsprovisionen und die erwartete Teilnahme von unternehmensinternen Personen (Insider) entsprechen den vorherigen Angaben.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (dem U.S. Securities Act) oder nach den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und werden auch nicht registriert. Sie dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) oder an Personen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, eine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen liegt vor oder es greift eine entsprechende Ausnahme von den Registrierungspflichten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung - einschließlich der Vereinigten Staaten - dar.

Über Orestone

Orestone Mining Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Konzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia beherbergt ein großes, von Gold dominiertes Porphyrsystem, das über die erforderlichen Genehmigungen verfügt und das Stadium der Bohrreife erlangt hat. Die Projekte sind auf dem Straßenweg erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration.

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren und über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie unsere Webseite unter www.orestone.ca und melden Sie sich für unsere E-Mail-Updates für Investoren an oder senden Sie uns eine E-Mail an info@orestone.ca.

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an David Hottman unter der Rufnummer 604-629-1929 oder per E-Mail an info@orestone.ca.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung wurde vom Management erstellt und keine Regulierungsbehörde hat die darin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die erwarteten Zeichnungen und den Abschluss des Angebots, den Nettoerlös aus dem Angebot und die beabsichtigte Verwendung des Erlöses. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen können. Annahmen wurden unter anderem in Bezug auf die Verfügbarkeit von Mitteln zur Durchführung des Angebots, die Bedingungen auf den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkten, den Zeitpunkt und die Höhe der Investitionskosten, die Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden und den Erhalt der erforderlichen Börsenzulassungen getroffen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risikofaktoren, darunter die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten auf Mineralkonzessionsgebieten, die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie die allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendeten Annahmen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als ungenau erweisen. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, wenn sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81598

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81598&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6861543032

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.