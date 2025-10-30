Kion schneidet besser ab als erwartet - Höhere Nachfrage setzt sich fort

(dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Mit der steigenden Kundennachfrage im dritten Quartal konnte der positive Trend der ersten beiden Quartale des Jahres fortgesetzt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 2,7 Milliarden Euro noch stabil blieb, stieg der Auftragseingang um zehn Prozent auf ebenfalls 2,7 Milliarden Euro.

Kion verdiente vor Zinsen und Steuern (Ebit), sowie bereinigt um Sondereffekte allerdings mit 190 Millionen Euro über 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten jedoch noch weniger auf dem Zettel. Das Konzernergebnis fiel mit 119 Millionen Euro ebenfalls deutlich besser aus, als erwartet. Hier half ein besseres Finanzergebnis und eine geringe Steuerlast.

Der MDax-Konzern konkretisierte seine Jahresziele innerhalb der bislang vorgegebenen Spannen für den Umsatz, das bereinigte operative Ergebnis, sowie die Rendite auf das gebundene Kapital (ROCE). Bereits vergangene Woche hatte Kion seine Prognose für den freien Barmittelzufluss im Gesamtjahr angepasst, da die Kosten für das laufende Effizienzprogramm geringer ausfallen als bisher gedacht./lew/stk