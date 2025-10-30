MOPIC stellt 32-Zoll-autostereoskopisches 3D-Display für Endoskopie- und Mikroskopieanwendungen vor, das realistische Tiefenwirkung und immersive Visualisierung ermöglicht

MOPIC, ein führender Entwickler von autostereoskopischer 3D-Display-Technologie, hat sein 32-Zoll-autostereoskopisches 3D-Display vorgestellt, das für 3D-Endoskopie- und Mikroskop-Bildgebungssysteme entwickelt wurde.

MOPIC stellte sein 32-Zoll-Autostereoskop-3D-Display vor, das ohne 3D-Brille eine lebensechte Tiefen- und Raumwahrnehmung ermöglicht (Foto:MOPIC)

Das neue Produkt reproduziert lebensechte Tiefe und räumliche Wahrnehmung ohne die Notwendigkeit einer 3D-Brille und setzt damit neue Maßstäbe für die medizinische Visualisierung und Ausbildung.

Optimierte 3D-Lösung für medizinische Ausbildung und Forschung

Das 32-Zoll-Autostereoskopische-3D-Display kombiniert ein Display mit einer integrierten 3D-Linse, eine Eye-Tracking-Kamera und eine Echtzeit-3D-Rendering-Software, die als SDK bereitgestellt wird.

Es unterstützt Standard-Stereoformate wie Side-by-Side und kann über eine auf einem PC installierte 3D-Software direkt an vorhandene Endoskope oder Mikroskopsysteme angeschlossen werden.

Diese Konfiguration ermöglicht die 3D-Visualisierung unter Verwendung der vorhandenen Bildgebungsinfrastruktur des Kunden, ohne dass zusätzliche Hardware ersetzt werden muss.

Bewährte Leistung in klinischen Umgebungen

Viele führende Krankenhäuser in Korea haben das Display von MOPIC bereits für die Überprüfung von Operationsvideos und für Ausbildungssimulationen eingeführt.

Medizinische Fachkräfte berichten, dass das System das gleiche Gefühl von Tiefe und Dimensionalität wie eine echte Operationsszene vermittelt, wodurch das Verständnis für chirurgische Eingriffe verbessert und die Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Teams gefördert wird.

Wichtige Vorteile

Präzise Tiefenwahrnehmung: Identifiziert komplexe chirurgische, mikrobielle und molekulare Strukturen eindeutig

Verbesserte Ausbildung und Zusammenarbeit: Ermöglicht die gemeinsame Nutzung und Überprüfung von 3D-Operationsvideos in Echtzeit

Einfache Integration: Erreicht 3D-Visualisierung unter Verwendung der vorhandenen 2D-Infrastruktur

Das neue 32-Zoll-Display ist eine spezielle B2B-Lösung für Krankenhäuser, Hersteller medizinischer Geräte und Monitorproduzenten. Es kann als kundenspezifisches ODM-Modell oder als White-Label-Produkt geliefert werden und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche Kundenanforderungen. Das Display bietet einen praktischen Weg zu mehr Realismus und Präzision in der medizinischen Bildgebung.

MOPIC wird das 32-Zoll-Autostereoskop-3D-Display auf der CES 2026(Stand: Central #15457) vorstellen, wo Besucher Live-Demonstrationen der autostereoskopischen 3D-medizinischen Bildgebung erleben können.

Terminanfragen für die CES können über die offizielle MOPIC-Website vereinbart werden.

