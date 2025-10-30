W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Mundhygieneprodukte helfen Sensodyne-Hersteller Haleon

Reuters · Uhr
(Reuters) - Gute Geschäfte mit Mundhygieneprodukten haben den Umsatz des Herstellers von Sensodyne-Zahnpasta Haleon im dritten Quartal angekurbelt.

Die Erlöse legten organisch um 3,4 Prozent zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit 3,3 Prozent gerechnet. Eine starke Nachfrage nach Produkten wie Sensodyne glich dabei schwächere Verkäufe von Mitteln gegen Atemwegserkrankungen aus, die unter der Konsumzurückhaltung in den USA litten. Der Umsatz im Bereich Mundhygiene stieg weltweit um 6,9 Prozent.

Auf dem wichtigsten Markt USA legte der Umsatz organisch im dritten Quartal um 0,4 Prozent zu, nachdem er im Vorquartal noch um 1,8 Prozent gefallen war. "Die Regionen Europa, Nahost, Afrika und Lateinamerika haben sich gut entwickelt, und wir haben in Nordamerika trotz eines schwierigen Konsumumfelds weiter Marktanteile gewonnen", sagte Konzernchef Brian McNamara.

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der britische Konzern, der auch die Schmerzsalbe Voltaren im Programm hat, die Prognose eines organischen Umsatzwachstums von rund 3,5 Prozent.

(Bericht von Raechel Thankam Job, geschrieben von Myria Mildenberger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Haleon

