Nach Fed-Entscheid: Aktienmarkt dürfte Handel im Plus starten

Der Dax dürfte am Donnerstag einen Teil seiner Vortagesverluste wettmachen. Der XDax signalisiert für den Dax knapp eine Stunde vor Start des Handels auf Xetra eine Eröffnung bei 24.164 Punkten, knapp 0,2 Prozent mehr als der gestrige Schlusskurs.

Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen.

Im Gegenzug kündigte Trump an, "Fentanyl-Zölle" auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi müssen die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiewerte verarbeiten. Im Laufe des Tages stehen zudem eine Reihe von Quartalszahlen deutscher Unternehmen sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda.

Fed-Chef Powell verdirbt Rekord-Laune

Die US-Börsen haben am Mittwoch verschnupft auf geldpolitische Äußerungen von Notenbankchef Jerome Powell reagiert. Die wichtigsten Indizes drehten ins Minus, nachdem sie zuvor noch erneut auf Rekordstände gestiegen waren.

Der Fed-Vorsitzende hatte auf einer Pressekonferenz nach der Verkündung der Leitzinsentscheidung die Hoffnung der Anleger auf einen weiteren Schritt nach unten im Dezember etwas gedämpft.

Allerdings lockerte sich die Stimmung am Markt schnell wieder, die wichtigsten besonders zinssensiblen Technologie-Indizes gingen sogar höher aus dem Handel. Der Dow Jones gab zum Handelsschluss um 0,2 Prozent auf 47.632 Punkte nach. Der S&P 500 verharrte prozentual unverändert bei 6.891 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 26.120 Punkte nach oben.

Asiatische Börsen zeigen sich uneinheitlich

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Die Einigung zwischen den USA und China zum Thema Seltene Erden lieferte unter Strich kaum noch Unterstützung, Anleger hatten wohl schon damit gerechnet.

In China fiel der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 0,3 Prozent. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,4 Prozent nach unten. In Japan legte der Nikkei 225 indes um 0,1 Prozent zu.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 129,28 –0,02 10-jährige Bundesanleihen 2,62 +0,00 10-jährige US-Anleihen 4,08 +0,02

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 64,58 –0,34 WTI 60,15 –0,33

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 60 (56) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 37 (50) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 60 (55) EUR - 'MARKET-PERFORM'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 207 (183) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 27,40 (25) EUR - 'SELL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 235 (225) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 62 (60) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 238 (234) EUR - 'OVERWEIGHT'

UBS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 240 (220) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR BOEING AUF 275 (280) USD - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR META AUF 915 (900) USD - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)