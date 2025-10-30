W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Verhältnis 10:1

Netflix kündigt Aktiensplit an - Aktie zieht nachbörslich an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: XanderSt/Shutterstock.com

(dpa-AFX) -Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Der Verwaltungsrat habe dafür einen Aktiensplit von Zehn zu Eins beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Schluss der New Yorker Börsen mit.

Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen. Am Donnerstag war das Netflix-Papier mit einem Abschlag von einem Prozent auf 1.089 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Im nachbörslichen Handel legten die Titel in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu./he/zb

Netflix

