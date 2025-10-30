Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 30.10.2025 / 13:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.10.2025 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann; Christian Bruns, CFA Ernst Russ erwirbt Minderheitsanteile - Weiterer Schritt zu einer transparenteren Unternehmensstruktur Ernst Russ hat gestern den Kauf der ausstehenden Minderheiten bei sechs weiteren Feeder-Containerschiffen bekanntgegeben. Somit konnte die Anzahl der Schiffe mit Minderheiten im Jahresverlauf bereits von 25 auf 13 reduziert werden und die Komplexität der Unternehmensstruktur weiter deutlich vereinfacht werden. Intelligente Kaufpreisfinanzierung und bestehende Charter reduzieren Risiko der Transaktion: Bei den übernommen Schiffen handelt es sich mit Ausnahme der ESL Winner (1.800 TEU) um 800 TEU Feeder-Schiffe, die zwischen 17 und 21 Jahren alt sind. Die Betriebsdauer beträgt bei guter Wartung rd. 25-30 Jahre. Für die Übernahme der ausstehenden Anteile wird Ernst Russ u.E. rd. 20 Mio. EUR gezahlt haben, wobei sich das Unternehmen selbst bislang nicht zum Kaufpreis äußerte. Dabei wird 25% des Kaufpreises aus der vorhandenen Liquidität gezahlt. 75% des Kaufpreises entfällt auf ein Verkäuferdarlehen, welches u.E. ratierlich über eine mehrjährige Laufzeit zu tilgen ist (MONe: 2-3 Jahre). Wir nehmen an, dass das Verkäuferdarlehen zu einem marktüblichen Zins von ca. 4-6% gewährt wurde. Da alle Schiffe über hochprofitable Charterverträge verfügen, wird Ernst Russ u.E. bereits mit dem bestehenden Backlog den Großteil des Kaufpreises begleichen können und somit weiter über hohe Cashreserven verfügen. Zusätzlich ergibt sich bei der MS FAITH (verchartert bis Q1/26) angesichts des sehr guten Marktumfelds die Möglichkeit, eine neue 1,5- bis 2 Jahres-Charter zu sehr hohen Raten abzuschließen. Letztlich wird Ernst Russ u.E. somit den Großteil des Kaufpreis aus den Cashflows der bereits abgeschlossenen und hochprofitablen Charterverträge begleichen. Die Downside ist dabei aufgrund des Backlogs sowie des Schrottwerts deutlich begrenzt. Im Zuge der Transaktion nimmt der nach Tragkapazität gewichtete Minderheitsanteil an der Flotte von Ernst Russ von 23,4% auf 18,2% ab. [Tabelle] Fazit: Die heutige Transaktion reduziert die Komplexität der Gruppe enorm und demonstriert erneut, dass das neue Managementteam die definierte Strategie konsequent und rasch umsetzt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für die Aktie sowie unser Kursziel von 10,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e4ee2d057ae9d7860acd7ce831c70761 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=42cdd6c2-b58e-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2221304 30.10.2025 CET/CEST °