W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

30.10.2025 / 13:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.10.2025
     Kursziel:                  10,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann; Christian Bruns, CFA

Ernst Russ erwirbt Minderheitsanteile - Weiterer Schritt zu einer
transparenteren Unternehmensstruktur

Ernst Russ hat gestern den Kauf der ausstehenden Minderheiten bei sechs
weiteren Feeder-Containerschiffen bekanntgegeben. Somit konnte die Anzahl
der Schiffe mit Minderheiten im Jahresverlauf bereits von 25 auf 13
reduziert werden und die Komplexität der Unternehmensstruktur weiter
deutlich vereinfacht werden.

Intelligente Kaufpreisfinanzierung und bestehende Charter reduzieren Risiko
der Transaktion: Bei den übernommen Schiffen handelt es sich mit Ausnahme
der ESL Winner (1.800 TEU) um 800 TEU Feeder-Schiffe, die zwischen 17 und 21
Jahren alt sind. Die Betriebsdauer beträgt bei guter Wartung rd. 25-30
Jahre. Für die Übernahme der ausstehenden Anteile wird Ernst Russ u.E. rd.
20 Mio. EUR gezahlt haben, wobei sich das Unternehmen selbst bislang nicht
zum Kaufpreis äußerte. Dabei wird 25% des Kaufpreises aus der vorhandenen
Liquidität gezahlt. 75% des Kaufpreises entfällt auf ein Verkäuferdarlehen,
welches u.E. ratierlich über eine mehrjährige Laufzeit zu tilgen ist (MONe:
2-3 Jahre). Wir nehmen an, dass das Verkäuferdarlehen zu einem marktüblichen
Zins von ca. 4-6% gewährt wurde. Da alle Schiffe über hochprofitable
Charterverträge verfügen, wird Ernst Russ u.E. bereits mit dem bestehenden
Backlog den Großteil des Kaufpreises begleichen können und somit weiter über
hohe Cashreserven verfügen. Zusätzlich ergibt sich bei der MS FAITH
(verchartert bis Q1/26) angesichts des sehr guten Marktumfelds die
Möglichkeit, eine neue 1,5- bis 2 Jahres-Charter zu sehr hohen Raten
abzuschließen. Letztlich wird Ernst Russ u.E. somit den Großteil des
Kaufpreis aus den Cashflows der bereits abgeschlossenen und hochprofitablen
Charterverträge begleichen. Die Downside ist dabei aufgrund des Backlogs
sowie des Schrottwerts deutlich begrenzt. Im Zuge der Transaktion nimmt der
nach Tragkapazität gewichtete Minderheitsanteil an der Flotte von Ernst Russ
von 23,4% auf 18,2% ab.

[Tabelle]

Fazit: Die heutige Transaktion reduziert die Komplexität der Gruppe enorm
und demonstriert erneut, dass das neue Managementteam die definierte
Strategie konsequent und rasch umsetzt. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung für die Aktie sowie unser Kursziel von 10,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e4ee2d057ae9d7860acd7ce831c70761

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=42cdd6c2-b58e-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2221304 30.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ernst Russ

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden