Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Stadtbild-Debatte

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur Stadtbild-Debatte

Die Stadtbild-Debatte hält das Land auf. Es hätte sie besser nie gegeben. So kommt Deutschland nicht wieder in die Spur. Und die Regierung auch nicht. Sie verliert zunehmend an Zustimmung, die extreme Rechte profitiert und Bundeskanzler Friedrich Merz ist laut jüngster RTL-Umfrage so unbeliebt wie nie. Bis zum Sommer wollte der CDU-Chef die Stimmung im Land gedreht haben. Aber selbst der angekündigte Herbst der Reformen fühlt sich bisher nur nach November an. Tage kürzer, Licht weniger, Nebel im Hirn./yyzz/DP/zb