ROUNDUP: Knappe Kapazitäten bremsen Microsoft-Wachstum - Aktie fällt

REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft bleibt dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste auf rasantem Wachstumskurs. Der Umsatz könnte aber noch höher sein - nach wie vor reicht die Kapazität bei den Datenzentren nicht aus, um die komplette Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen zu befriedigen. Dies sagte Finanzchefin Amy Hood bei der Telefonkonferenz nach der Vorlage der Zahlen am Mittwochabend.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) stieg der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 77,7 Milliarden US-Dollar (67 Mrd Euro). Der operative Gewinn legte um fast ein Viertel auf 38 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich blieben mit knapp 28 Milliarden Dollar rund zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr hängen.

Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie des Unternehmens gab im frühen US-Handel zuletzt um gut zwei Prozent nach. Händler führten dies unter anderem darauf zurück, dass es keine konkreten Aussagen zu den Erwartungen im KI-Geschäft gab. Außerdem sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn nur etwas besser als erwartet ausgefallen.

Microsoft gehört gemeinsam mit Apple nach Nvidia zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Apple und Microsoft kommen derzeit auf einen Börsenwert von etwa vier Billionen Dollar und haben damit aktuell einen Rückstand von rund einer Billion auf Nvidia, den Hauptprofiteur des KI-Booms an den Finanzmärkten.

Der Chiphersteller übersprang am Mittwoch als erstes Unternehmen überhaupt die Schwelle von 5 Billionen Dollar bei der Marktkapitalisierung./zb/he/he