Sell-the-News | FED, XI/Trump und Tech-Ergebnisse

Markus Koch · Uhr
KI
► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Ein gemischtes, aber noch stabiles Marktumfeld vorbörslich. Die Marktbreite bleibt schwach – selbst starke Zahlen führen kaum zu Kursgewinnen. Roblox, Meta, Microsoft, Ebay und Carvana alle mit Verlusten trotz solider Ergebnisse. Auch Starbucks kann frühe Gewinne nicht halten, Chipotle wird nach kleinen Verfehlungen regelrecht abgestraft. Im Fokus heute Abend: die Tech-Schwergewichte Amazon, Apple und Coinbase. Politisch sehen wir Entspannung zwischen China und den USA – halbierte Fentanyl-Zölle, Aufhebung von Exportrestriktionen Seltener Erden – doch die Märkte haben all das längst gefeiert. Das Motto des Tages: Sell the News.

00:00 Intro
00:45 Extrem schlechte Marktbreite | AI Investment Boom hält an
03:25 FED Zinssenkung wie erwartet | Shutdown belastet Aussichten für Q4
05:09 Einigungen Xi & Trump: Fentanyl-Zölle | Soja | Seltene Erden
07:51 NVIDIA | Chash Flow Probleme bei Big Tech | Google | Meta
14:33 Computing Power Rennen: Strukturelle Veränderungen in den USA
17:00 Microsoft | Amazon | Roblox | Eli Lilly | Mastercard | Chipotle u.v.m.

