Sell-the-News | FED, XI/Trump und Tech-Ergebnisse

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Ein gemischtes, aber noch stabiles Marktumfeld vorbörslich. Die Marktbreite bleibt schwach – selbst starke Zahlen führen kaum zu Kursgewinnen. Roblox, Meta, Microsoft, Ebay und Carvana alle mit Verlusten trotz solider Ergebnisse. Auch Starbucks kann frühe Gewinne nicht halten, Chipotle wird nach kleinen Verfehlungen regelrecht abgestraft. Im Fokus heute Abend: die Tech-Schwergewichte Amazon, Apple und Coinbase. Politisch sehen wir Entspannung zwischen China und den USA – halbierte Fentanyl-Zölle, Aufhebung von Exportrestriktionen Seltener Erden – doch die Märkte haben all das längst gefeiert. Das Motto des Tages: Sell the News.



00:00 Intro

00:45 Extrem schlechte Marktbreite | AI Investment Boom hält an

03:25 FED Zinssenkung wie erwartet | Shutdown belastet Aussichten für Q4

05:09 Einigungen Xi & Trump: Fentanyl-Zölle | Soja | Seltene Erden

07:51 NVIDIA | Chash Flow Probleme bei Big Tech | Google | Meta

14:33 Computing Power Rennen: Strukturelle Veränderungen in den USA

17:00 Microsoft | Amazon | Roblox | Eli Lilly | Mastercard | Chipotle u.v.m.



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung