Staatsmedien: Chinas Xi trifft US-Präsident Trump

dpa-AFX · Uhr
Diplomatie

Busan (dpa) - Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Handelskonflikts haben Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump ihr Treffen in der südkoreanischen Stadt Busan begonnen. Das berichtete Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Staatschefs der beiden weltgrößten Volkswirtschaften treffen sich am Rande des im südkoreanischen Gyeongju tagenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec).

Zur Debatte dürften Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden, die US-Zölle auf Importe aus der Volksrepublik sowie geopolitische Themen stehen, darunter etwa der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Zuvor hatte am vergangenen Wochenende eine fünfte Verhandlungsrunde im Zoll- und Handelsstreit zwischen Unterhändlern der USA und Chinas den Weg für eine mögliche Einigung geebnet.

