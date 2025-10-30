Trading-Chance Arista Networks: Giganten-Aktie!

Was macht Arista Networks?

Arista Networks ist auf verschiedene Bereiche der Netzwerktechnologie spezialisiert. Die Geschäftsfelder des Unternehmens umfassen Cloud Networking, Network Switches und Network Security. Im Bereich Cloud Networking bietet Arista Networks Lösungen an, die auf die Skalierung und Effizienz von Rechenzentrumsumgebungen abzielen. Diese umfassen hochleistungsfähige Switches und Router, die speziell für große Datenmengen und schnelle Datenübertragung konzipiert sind. Im Segment der Network Switches konzentriert sich Arista Networks auf die Herstellung von Switches für den Einsatz in Rechenzentren, Campus-Netzwerken und High-Frequency-Trading-Umgebungen. Die Produkte sind bekannt für ihre hohe Leistung, Zuverlässigkeit und innovative Software. Der Bereich Network Security beinhaltet Sicherheitslösungen für Netzwerke, die darauf abzielen, Daten zu schützen und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Arista Networks entwickelt auch Software zur Netzwerkautomatisierung und -management, die die Einrichtung, Überwachung und Wartung von Netzwerkinfrastrukturen vereinfacht.

Mit Microsoft und Meta als Kunden generiert man 35 Prozent der Einnahmen. Derart große Partner, die eine derartige weltweite Verbreitung haben, sind ein enormes Unterpfand.

Rallye, Rallye und kein Ende

Bei einem derartigen Chart und einer solchen Zahlenlage (fundamental) braucht es im Grunde keine Chart-Analyse. Der Aktienkurs entwickelt sich unglaublich dynamisch und hat die scharfe Korrektur der ersten Monate dieses Jahres nicht nur rasend schnell egalisiert, sondern konnte einmal mehr neue Allzeithochs markieren. Allein aus der Korrektur-Formation ergibt sich ein nächstes technisches Etappenziel bei 207 Dollar. Doch wir möchten an der Stelle ganz klar betonen, dass man bei einem solchen Unternehmen nicht mit Kurszielen arbeiten sollte. Derartige Aktien kaufen wir und behalten sie idealerweise ein Jahrzehnt. Man kann die Dimension des potenziellen Kursanstiegs nicht seriös prognostizieren und denkt nicht selten viel zu limitiert. Darum ist hier „buy and hold“ aus unserer Sicht die Strategie, die wir als „am sinnvollsten“ betrachten.

Superlativen ohne Ende

Arista Networks ist ein wahrer Margen-Gigant! Die Netto-Marge liegt bei sage und schreibe 40,89 Prozent, was so von nahezu keinem Unternehmen getoppt werden kann. Der Verschuldungsgrad ist bei 0 Prozent – man ist also schuldenfrei und hat viel Cash! Das Unternehmen wächst zudem mit einer ungeheuren Dynamik. Zwischen 2015 und heute explodierte der Gewinn von seinerzeit 0,10 auf heute 2,54 Dollar pro Aktie. Bis 2028 soll das Ergebnis je Anteilsschein auf 5,47 Dollar nochmals mehr als verdoppelt werden. Der Operative Cashflow stieg seit 2015 unglaublich rasant an von 0,18 auf 3,18 Dollar je Aktie. 2028 soll er bei 6,01 Dollar pro Anteilsschein liegen, was nahezu einer Verdopplung gleichkommt. Wenn man ein Haar in der Suppe finden will, dann wäre dies die durchaus nicht günstige Börsenbewertung mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 60. Doch wie bereits gesagt: derart dynamisch wachsende Unternehmen sind an der Börse fast nie wirklich günstig bewertet. Das künftige Wachstum rechtfertigt die höheren Bewertungen, die aufgerufen werden. Die Konkurrenten Cisco, Juniper Networks und Hewlett Packard kommen nicht im Entferntesten an derartige Zahlen heran. Allein das rechtfertigt einen Bewertungsaufschlag.

Fazit:

Eine regelrechte Kursrakete! Es ist nicht seriös zu prognostizieren, wie weit die Füße hier noch tragen werden. Es erscheint sinnvoll, sein mögliches Engagement in mehrere Tranchen zu unterteilen und nur einen Teil aktuell zu investieren. Sollte es, marktbedingt mal schärfere Korrekturschübe geben, hat man noch Pulver trocken und kann seinen Durchschnittskurs verbessern. Steigt die Aktie unentwegt weiter, so hat man aber einen Fuß in der Tür und partizipiert. Bei einer solchen Dynamik und hohen Volatilität braucht es zudem keine hohen Investitionsquoten. Über die Strecke, die die Papiere zurücklegen, kommen die Profite. Wir stellen Ihnen nachfolgend ein passendes Produkt vor, um an einer möglichen positiven Aktienentwicklung partizipieren zu können.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Arista

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 98,583 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 162 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,27. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ4VP5.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 59 und 133 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Arista

Basiswert Arista Networks WKN PJ4VP5 ISIN DE000PJ4VP55 Basispreis 98,583 USD K.O.-Schwelle 98,583 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,27 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

