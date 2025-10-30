W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Trump: Einigung mit China zu seltenen Erden

Uhr
BUSAN (dpa-AFX) - Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit Staats- und Parteichef Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Er nannte zunächst keine weiteren Details zu der Einigung./jon/rin/DP/zb

