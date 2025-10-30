Trump kündigt sofortigen Beginn von Atomwaffentests an
dpa-AFX · Uhr
GYEONGJU (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den sofortigen Beginn neuer Atomwaffentests angekündigt. Er begründete die Maßnahme in einem Post auf der Plattform Truth Social mit den Testprogrammen anderer Länder./rin/fsp/DP/zb
