Türkischer Präsident Erdogan empfängt Merz in Ankara

dpa-AFX · Uhr
ANKARA (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit militärischen Ehren in Ankara empfangen. Die beiden zogen sich zu Gesprächen unter vier Augen in den Präsidentenpalast zurück.

Themen sollen die Friedensbemühungen in Gaza, der Ukraine-Krieg, die Rüstungskooperation und die Rückführung von Migranten in die Türkei und nach Syrien sein. Merz will die lange Zeit der von offenen Differenzen geprägten Beziehungen zur Türkei wieder zu einer echten strategischen Partnerschaft machen.

Der Besuch des Kanzlers fällt auf den Jahrestag der Festnahme eines Stadtteil-Bürgermeisters der oppositionellen CHP-Partei in Istanbul - was Beobachter als den Anfang einer juristischen Offensive gegen Oppositionelle und Kritiker im Land sehen. Menschenrechtler hatten im Vorfeld gefordert, dass Merz bei seinem Besuch auch Repressalien gegen die Opposition anspricht./jam/DP/mis

