W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Autohersteller

VW-Konzern fährt wegen Porsche-Schwenk Milliardenverlust ein

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:
Quelle: Sport car hub/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern hat die schwierige Lage in der Branche und bei seiner Sportwagentochter Porsche AG im dritten Quartal voll zu spüren bekommen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,07 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte VW nach Steuern noch einen Gewinn von 1,56 Milliarden Euro erzielt.

VW hatte bereits im September die eigenen Prognosen gesenkt und dabei mitgeteilt, der Umbau bei der einstigen Ertragsperle Porsche belaste den Konzern mit 5,1 Milliarden Euro, unter anderem wegen einer Abschreibung auf den Firmenwert der Stuttgarter. Dabei lief es im dritten Quartal im Tagesgeschäft bei VW sogar etwas besser, der Umsatz kletterte unerwartet um 2,3 Prozent auf 80,3 Milliarden Euro. Auch beim Mittelzufluss aus dem Fahrzeuggeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - blieb mit 3,15 Milliarden Euro Netto-Cashflow etwas mehr übrig. Den im September gesenkten Jahresausblick bestätigte das Management./men/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche AG Vz.
Volkswagen (VW) Vz
Porsche Automobil Holding
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Sparprogramm kostet
Mercedes-Benz in schwierigem Umfeld mit Gewinneinbruchgestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Mercedes-Benz in schwierigem Umfeld mit Gewinneinbruch
Sportwagenbauer in der Krise
Porsche macht fast eine Milliarde Euro Quartalsverlust24. Okt. · Reuters
Porsche macht fast eine Milliarde Euro Quartalsverlust
Tesla, Amazon, Netflix, SAP, Porsche - Ausblick mit Egmond Haidt
g​n​u​b​r​e​W
28. Okt. · BNP Paribas S.A.
Tesla, Amazon, Netflix, SAP, Porsche - Ausblick mit Egmond Haidt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden