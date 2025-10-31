AKTIE IM FOKUS: Amazon auf Rekordhoch - Cloud-Dynamik erleichtert

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein beeindruckendes Cloudgeschäft im dritten Quartal und die Aussicht auf eine Fortsetzung der Wachstumsdynamik hat die Amazon -Aktie am Freitag auf ein Rekordhoch katapultiert. Gleich zum US-Handelsstart sprang das Papier des Handels-, Medien- und Technologiegiganten auf 250,50 US-Dollar. Zuletzt kam es etwas zurück und notierte 11 Prozent höher bei 247,33 Dollar. Damit war es nicht nur mit Abstand der Spitzenreiter im Nasdaq 100 , sondern auch im bekanntesten Wall-Street-Index, dem Dow Jones Industrial .

Im bisherigen Jahresverlauf steht nun ein Plus von knapp 13 Prozent zu Buche. Wichtiger noch: die Aktie hat sich mit dem aktuellen Kurssprung aus der Seitwärtsbewegung befreit. Denn seit dem herben Rücksetzer von Anfang August war es nur mühselig vorangegangen. Vor rund drei Monaten hatten Anleger Amazon noch wegen dessen Entwicklung im Cloudgeschäft AWS und eines enttäuschenden Gewinnausblicks abgestraft.

Für Analyst Ronald Josey von der US-Bank Citigroup bleibt die Amazon-Aktie nach dem starken Bericht zum abgelaufenen dritten Quartal ein "Top Pick" in der Internetbranche. "Das Umsatzwachstum von AWS hat sich im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr wieder auf plus 20 Prozent beschleunigt", lobte er. Da die Nachfrage weiterhin ebenso wie der Auftragsbestand im Oktober hoch sei, geht Josey davon aus, dass sich die Geschäftsdynamik der Cloud-Computing-Plattform AWS im vierten Quartal und bis hinein in das Jahr 2026 weiter beschleunigen wird.

Analyst Justin Post von der Bank of America (Bofa) verwies in seinem Kommentar auf die Kapazitätserweiterung zur Unterstützung des beschleunigten AWS-Wachstums: "AWS hat die Stromkapazität aggressiv ausgebaut, denn sie wurde seit 2022 verdoppelt. Zugleich plant das Management, im vierten Quartal 'mindestens ein Gigawatt hinzuzufügen sowie die Gesamtkapazität bis 2027 zu verdoppeln." Entsprechend folgerte er, dass der Ausblick ein Wachstumspotenzial von mehr als 25 Prozent für AWS in den kommenden zwei Jahren erwarten lässt.

Die Aussagen des zu den "Glorreichen Sieben" zählenden Konzerns zum Kapazitätsausblick dürften laut dem Bofa-Experten den Optimismus in puncto AWS-Potenzial stützen. Die jährlich stattfindende Konferenz AWS re:Invent sollte zudem Gelegenheit bieten, wichtige Fortschritte, unter anderem mit neuen Cloud-Instanzen wie AWS Trainium oder mit den KI-Modellen von Amazon Nova, präsentieren zu können. "Auch die Stärke des E-Commerce hält an, wobei Amazon Retail Marktanteile gewinnt", hob er hervor und bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem von 272 auf 303 Dollar angehobenem Kursziel./ck/edh/he