Aktien New York Ausblick: Amazon und Apple heizen Tech-Rally wieder an

NEW YORK (dpa-AFX) - Insbesondere dank erfreulicher Geschäftszahlen von Amazon dürften die US-Technologiewerte ihre am Vortag unterbrochen Rally wieder fortsetzen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag taxierte der Broker IG den technologielastigen Index Nasdaq 100 1,4 Prozent höher bei 26.107 Punkten. Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,2 Prozent im Plus.

Der Handels-, Medien- und Technologiekonzern Amazon hatte im dritten Quartal vor allem wegen eines starken Wachstums in seiner Cloudsparte AWS deutlich mehr umgesetzt. Die Ergebnisse seien viel besser ausgefallen als befürchtet, sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC. Die Aktien von Amazon zogen im vorbörslichen US-Handel um fast 13 Prozent an.

Für Apple ging es um 2,3 Prozent nach oben. Dank der Popularität der neuen iPhone-Modelle stellt sich der Konzern auf sein bisher bestes Weihnachtsgeschäft ein. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal übertraf die Markterwartung.

Unter den weiteren Tech-Unternehmen stiegen Netflix um 1,3 Prozent. Der Videostreaming-Marktführer will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Dazu soll Mitte November ein Aktiensplit im Verhältnis von Zehn zu Eins durchgeführt werden.

Geschäftszahlen präsentierten die beiden Ölkonzerne Chevron Chevron und Exxon Mobil . Doch obwohl beide den Gewinn überraschend deutlich gesteigert hatten, entwickelten sich die Aktienkurse in unterschiedliche Richtungen. So stiegen Chevron um 1,3 Prozent, während Exxon Mobil um fast ein Prozent fielen.

Aktien der im marktbreite S&P 500 gelisteten Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase zogen um mehr als acht Prozent an. Die Bank JPMorgan betonte, dass das Unternehmen beim Umsatz positiv überrascht habe./la/he