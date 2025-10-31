APA ots news: Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und OeNB-Direktor Meichenitsch

Debrief EZB-Rat in Florenz und nächste Phase auf dem Weg zum digitalen Euro Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lädt Journalistinnen und Journalisten zu einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher und Direktor Josef Meichenitsch ein. Im Fokus stehen der Debrief zum jüngsten EZB-Rat in Florenz und die dortigen Entscheidungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den aktuellen Entwicklungen zum digitalen Euro, für den der EZB-Rat die nächste Projektphase beschlossen hat. Zudem wird die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Euroraum diskutiert. Termin: Montag, 3. November 2025, 14:30 - 15:30 Uhr Ort: Oesterreichische Nationalbank (5. Stock), Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien Das Gespräch findet "on the record" statt. Foto- und Videoaufnahmen sind nicht vorgesehen. Anmeldung bis Montag, 31. Oktober 2025 , 12:00 Uhr unter event@oenb.at . Für Kolleginnen und Kollegen von Radio und Fernsehen gibt es im Anschluss eine Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen. Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Mag.a Marlies Schroeder, MiM Telefon: (+43-1) 404 20-6900 E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at Website: https://www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0084 2025-10-31/12:24