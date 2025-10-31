W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und OeNB-Direktor Meichenitsch

Debrief EZB-Rat in Florenz und nächste Phase auf dem Weg zum  
digitalen Euro 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lädt  
Journalistinnen und 
Journalisten zu einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher und 
Direktor Josef Meichenitsch ein. 

Im Fokus stehen der Debrief zum jüngsten EZB-Rat in Florenz und 
die dortigen Entscheidungen. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den aktuellen Entwicklungen 
zum digitalen Euro, für den der EZB-Rat die nächste Projektphase 
beschlossen hat. 

Zudem wird die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Euroraum 
diskutiert. 

Termin: Montag, 3. November 2025, 14:30 - 15:30 Uhr 

Ort: Oesterreichische Nationalbank (5. Stock), Otto-Wagner-Platz 
3, 1090 Wien 

Das Gespräch findet "on the record" statt. Foto- und 
Videoaufnahmen sind nicht vorgesehen. Anmeldung bis Montag, 31. 
Oktober 2025 , 12:00 Uhr unter event@oenb.at . 

Für Kolleginnen und Kollegen von Radio und Fernsehen gibt es im 
Anschluss eine Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0084    2025-10-31/12:24
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigenheute, 11:00 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positiongestern, 16:07 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden