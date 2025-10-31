Bystronic AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Bystronic hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs «Tools for Materials Processing» von Coherent Inc. unterzeichnet



Einstieg in attraktive Wachstumsmärkte wie Medizinprodukte und Halbleiter

Erhöhung der Resilienz durch Diversifizierung

Stärkung des Know-hows im Bereich Lasertechnologie mit dem neuen Geschäftsbereich «Bystronic Rofin»

Zürich, 31. Oktober 2025 –Bystronic hat eine Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbereichs «Tools for Materials Processing» der US-amerikanischen Coherent Inc. unterzeichnet.Die Akquisition hilft Bystronic dabei, in weitere attraktive Wachstumsmärkte zu expandieren, etwa Medizinprodukte, Halbleiter und allgemeine Fertigung. Darüber hinaus wird das Portfolio von Bystronic um neue Laseranwendungen wie Mikromaterialbearbeitung, Markieren, Beschriften und Bohren erweitert. Mit der Übernahme erwirbt Bystronic auch die Rechte an der bekannten Marke Rofin, die im neu geschaffenen Geschäftsbereich «Bystronic Rofin» weitergeführt wird. Die vielseitigen Lasertechnologien von Bystronic Rofin ermöglichen die Bearbeitung einer Vielzahl von Materialien – von Metall, Glas und Keramik bis hin zu Polymeren und organischen Werkstoffen. Neben Synergien im Beschaffungsbereich wird durch die Übernahme auch Know-how in Forschung und Entwicklung erschlossen. Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic, erklärt: «Mit der Übernahme des Geschäftsbereichs Tools for Materials Processing expandieren wir in angrenzende Anwendungsbereiche in attraktiven Wachstumsmärkten. Diese Akquisition passt technologisch und kulturell hervorragend zu uns, und ich freue mich darauf, die Mitarbeitenden und Kunden von Bystronic Rofin willkommen zu heissen.» Mit rund 400 Mitarbeitenden erzielt der profitable Geschäftsbereich «Tools for Materials Processing» einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen US-Dollar. Der Hauptsitz befindet sich in Gilching bei München, Deutschland. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt weiterer Genehmigungen und wird voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen sein. Die Einzelheiten dieser Transaktion sind vertraulich.



Bystronic Medienstelle Michael Präger Mobile +41 79 870 01 43 michael.praeger@bystronic.com

Coherent Tim Challingsworth Phone +1 724 831-9810 tim.challingsworth@coherent.com



Über BystronicBystronic (SIX: BYS) ist ein international führendes Unternehmen im Bereich der Blechbearbeitungstechnologie und -innovation. Als Komplettanbieter bietet das Unternehmen fortschrittliche Flach- und Rohrlaserschneidsysteme, Abkantpressen und intelligente Automatisierungslösungen, unterstützt durch globale Dienstleistungen. Mit Bystronic Software treibt das Unternehmen die digitale Transformation der Branche voran.

Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.

Über Coherent

Coherent (NYSE: COHR) ist weltweit führend im Bereich der Photonik. Wir nutzen Photonen, um Innovationen voranzutreiben. Branchenführer in den Bereichen Rechenzentren, Kommunikation und Industrie vertrauen auf die weltweit führende Technologie von Coherent, um ihre eigenen Innovationen und ihr Wachstum voranzutreiben. Coherent wurde 1971 gegründet und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das Unternehmen bietet die branchenweit breiteste und tiefste Technologiepalette, eine unübertroffene Lieferkettenresilienz und globale Reichweite, um seinen Kunden bei der Lösung ihrer schwierigsten technologischen Herausforderungen zu helfen. Besuchen Sie unsere Website unter coherent.com



DisclaimerDiese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Einige dieser Unsicherheiten und Risiken hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Kontrolle oder der genauen Vorhersagemöglichkeiten von Bystronic liegen, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Zollerhöhungen durch die US-Regierung und Gegenmassnahmen anderer Länder, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen sowie mögliche Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermässig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese sich nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren.

