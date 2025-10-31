DAX® (Daily) - Spektakulär unspektakulär
HSBC · Uhr
Spektakulär unspektakulär
In den letzten beiden Wochen ist der DAX® endgültig in der „stabilen Seitenlage“ angekommen. Eine Hoch-Tief-Spanne in dieser Zeit von weniger als 400 Punkten zeugen von einer gewissen charttechnischen Lethargie. Noch extremer wird die Bewegungsarmut, wenn Anlegerinnen und Anleger die letzten fünf Monate betrachten. Das Tief dieses Zeitraums lag bei 23.052 Punkten, während die Hochpunkte vom Juli und Oktober bei 24.639/24.771 Punkte ausgeprägt wurden – macht per Saldo eine Handelsspanne von lediglich 1.700 Punkten. Selbst im Monatsbereich schlägt sich das aktuelle „auf der Stelle treten“ in einer ganzen Batterie an Monatskerzen mit kleinen Körpern nieder. In der Konsequenz ist der DAX® dringend auf der Suche nach neuen Impulsen. Kurzfristig definiert die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 23.987 Punkten), der Aufwärtskurslücke vom 20. Oktober (23.988 zu 24.027 Punkte) sowie dem unteren Bollinger Band (akt. bei 23.946 Punkten) einen wichtigen Taktgeber auf der Unterseite. Dagegen gilt es nach Norden, die jüngsten Hürden bei 24.339/24.384 Punkten zu überspringen, um dem Aktienbarometer neues Leben einzuhauchen.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
