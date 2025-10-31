W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 31.10.2025

Der Apple-Chart sieht nach den Zahlen sehr gut aus

onvista · Uhr
Als letzter Wert der "Magnificent Seven" hat Apple gestern seine Zahlen fürs vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2024/25 sowie fürs Gesamtjahr vorgelegt. Der Aktienkurs reagierte mit leichten Kursgewinnen. 

Profi-Trader Martin Goersch glaubt, dass da noch mehr gehen könnte. Im Video wirft er einen Blick auf die vorgelegten Zahlen, analysiert den Chart der Aktie und nennt sein Kursziel für Apple. 

Apple

