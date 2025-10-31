EQS-DD: Palfinger AG: Hubert Palfinger, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.10.2025 / 11:54 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Hubert
|Nachname(n):
|Palfinger
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Palfinger AG
b) LEI
|529900IFAV83BX8O1O91
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000758305
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|32,00 EUR
|47.575,00 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|32,0000 EUR
|47.575,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|30.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
31.10.2025 CET/CEST
