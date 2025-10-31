W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Palfinger AG: Hubert Palfinger, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.10.2025 / 11:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hubert
Nachname(n):Palfinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Palfinger AG

b) LEI

529900IFAV83BX8O1O91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000758305

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
32,00 EUR47.575,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
32,0000 EUR47.575,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

30.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

31.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5020 Salzburg
Österreich
Internet:www.palfinger.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

101572 31.10.2025 CET/CEST

