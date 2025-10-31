EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.10.2025 / 16:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|RCM Beteiligungs AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Schmitt
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SM Wirtschaftsberatungs AG
b) LEI
|529900BQREX03QDSFT72
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1RFMZ1
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|5,75 EUR
|862,50 EUR
|5,80 EUR
|5.005,40 EUR
|5,65 EUR
|146,90 EUR
|5,70 EUR
|4.770,90 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|5,7493 EUR
|10.785,7000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XFRA
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SM Wirtschaftsberatungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Internet:
|www.smw-ag.de
|Ende der Mitteilung
