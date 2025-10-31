EQS-News: net digital AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Mobile Business Engine GmbH zu

EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

net digital AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Mobile Business Engine GmbH zu

Düsseldorf, 31. Oktober 2025 – Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) berichtet über eine erfolgreiche außerordentliche Hauptversammlung am heutigen Tage. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens haben dem einzigen Tagesordnungspunkt, dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Mobile Business Engine GmbH, einstimmig zugestimmt. Der Vertrag dient auch der Herstellung einer körperschaftsteuerlichen und gewerbesteuerlichen Organschaft. Er bedarf nun noch der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Mobile Business Engine GmbH sowie der Eintragung ins Handelsregister. Insgesamt waren auf der außerordentlichen Hauptversammlung rd. 60 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.

Über die net digital AG

Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 300 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt.

