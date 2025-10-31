EQS-News: Smartee und Straumann kündigen strategische Partnerschaft an, um die Innovation in der Kieferorthopädie zu beschleunigen

EQS-News: Smartee Denti-Technology / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

Smartee und Straumann kündigen strategische Partnerschaft an, um die Innovation in der Kieferorthopädie zu beschleunigen



SHANGHAI, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology und Straumann Group geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Diese Partnerschaft umfasst die gemeinsame Entwicklung der Kieferorthopädie-Plattform der nächsten Generation, die gemeinsame Innovation von transparenten Aligner-Technologien und eine Kapitalbeteiligung von Straumann an Smartee im einstelligen Prozentbereich.

Junfeng Yao, Gründer, Präsident und Geschäftsführer von Smartee, erklärte: „Die strategische Zusammenarbeit zwischen Smartee und der Straumann Group ist nicht nur eine starke kommerzielle Allianz, die auf komplementären Stärken aufbaut, sondern auch eine zukunftsweisende Initiative, die darauf abzielt, die Zukunft der Dentalindustrie zu gestalten."

Florian Kirsch, leitender Vizepräsident und Leiter des globalen Geschäftsbereichs IDT der Straumann Group, sagte: „Wir sind stolz darauf, unsere Kräfte mit einem starken globalen Partner wie Smartee zu bündeln. Gemeinsam werden wir die Innovation in der Kieferorthopädie beschleunigen und eine Plattform aufbauen, die Ärzten sowie Patienten auf der ganzen Welt eine hochwertige und vorhersagbare Behandlung ermöglicht."

Als führendes Unternehmen auf dem chinesischen Markt für transparente Aligner verfügt Smartee über mehr als 20 Jahre Erfahrung und hat unabhängig eine Reihe innovativer kieferorthopädischer Technologien sowie ausgereifte Fähigkeiten in der intelligenten Fertigung entwickelt.

Die Straumann Group, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Mundpflege, steuert ihre starke internationale Markenbekanntheit sowie ihr umfassendes weltweites Vertriebs- und Marketingnetzwerk bei, das den Zugang zur Smartee-Technologie auf den internationalen Märkten stark unterstützen wird.

Gemeinsam wird diese Partnerschaft die Kernkompetenzen beider Unternehmen vereinen, um das Wachstum auf dem globalen Markt für Mundgesundheit mit größerer Effizienz und Geschwindigkeit voranzutreiben sowie die steigende Nachfrage nach hochwertigen kieferorthopädischen Behandlungen zu befriedigen.

Informationen zu Smartee Dental Technology

Smartee wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der Technologie für transparente Aligner und digitale kieferorthopädische Lösungen. Mit einer starken internationalen Präsenz betreibt Smartee vier Forschungs- und Entwicklungszentren sowie vier Produktionsstätten in China und Spanien. Das Unternehmen beliefert über 99 000 Kieferorthopäden in mehr als 57 Ländern und bietet eine umfangreiche Palette von Aligner-Produkten an, die für die Behandlung verschiedener Zahnfehlstellungen bei Patienten aller Altersgruppen – Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen – entwickelt wurden.

Mit seinem Bestreben nach Innovation und Qualität hat sich Smartee als Vorreiter in der kieferorthopädischen Branche positioniert und bietet hochmoderne Lösungen, die das Neueste im Bereich der digitalen Kieferorthopädie, KI-gesteuerte Diagnostik sowie personalisierte Behandlungspläne kombinieren.

Informationen zur Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führender Anbieter von Zahnersatz und kieferorthopädischen Lösungen, die das Lächeln sowie das Selbstvertrauen wiederherstellen. Sie vereint globale und internationale Marken, die für Exzellenz, Innovation sowie Qualität in der Zahnersatz-, Korrektur- und digitalen Zahnmedizin stehen, darunter Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann sowie andere Unternehmen und Partner, die sich vollständig oder teilweise in ihrem Besitz befinden. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten sowie Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Aligner, Biomaterialien sowie digitale Lösungen für die Korrektur, den Ersatz und die Wiederherstellung von Zähnen oder zur Vorbeugung von Zahnverlust.

Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und verfügt derzeit weltweit über beinahe 12 000 Beschäftigte. Die Produkte, Lösungen und Dienstleistungen der Gruppe sind in mehr als 100 Ländern über ein großes Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

