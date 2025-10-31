LEEF Blattwerk GmbH veröffentlicht den Jahresabschluss 2024 nach Verschmelzung



EQS-Media / 31.10.2025 / 21:20 CET/CEST



Nach der Verschmelzung mit der wisefood GmbH hatte sich die Abschlusserstellung verzögert

Potsdam, 31. Oktober 2025

Über die Muttergesellschaft Leef Holding GmbH wurde zum Ende des Jahres 2024 die wisefood GmbH erworben. Diese Transaktion wurde mit der Verschmelzung in die Leef Blattwerk GmbH abgeschlossen. Es gab einige technische und administrative Verzögerungen, so dass die buchhalterische Verschmelzung erst spät begonnen werden konnte. Die Geschäftsführung der Leef Blattwerk GmbH hatte diese Verzögerungen rechtzeitig als ad hoc Meldung veröffentlich und angekündigt, die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2024 im Laufe des Oktobers vorzunehmen.

Mit dem heutigen Tage wurde die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2024 wie angekündigt vollzogen.

Der Abschluss ist hier auf der Internetseite der Leef Holding GmbH einsehbar.

Kernaussagen sind eine deutliche Verbesserung des Umsatzes, des Umsatz-Verlust-Verhältnisses sowie ein deutlich verändertes und ausgebautes Geschäftsmodell mit einem nachhaltig verbreiterten Produktportfolio. Der Kundenkreis ist über eine Ausweitung der Vertriebskanäle zusätzlich stark erweitert worden. Details sind insbesondere im Lagebericht ausführlich erläutert.

Mit der Verzögerung des Jahresabschlusses 2024 ergibt sich folgerichtig auch die Verzögerung des Halbjahresabschlusses 2025, diese wird geplant bis zum Jahresende nachgeholt.

Über LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt mit den Marken LEEF und wisefood innovative nachhaltige Einweg- und Verpackungslösungen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Vom

Webshop

über die Amazon-Shops von

LEEF

&

wisefood

, OTTO, eBay, u.v.m. bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen. Nachhaltigkeit ist bei LEEF kein Marketing, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Potsdamer Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und hat mit der Initiative LEEF unlimited bereits über 100 Hektar Regenwald geschützt.

Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für weiteres Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

, das

Wisefood Presskit

, oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

31.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leef Blattwerk GmbH Dortustraße 48 14467 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 236 178-0 E-Mail: info@leef.bio Internet: www.leef.bio ISIN: DE000A352ER1 WKN: A352ER Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 2221466

Ende der Mitteilung EQS-Media

2221466 31.10.2025 CET/CEST