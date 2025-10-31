Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät

Manchmal tut sich bei den Edelmetallen jahrelang recht wenig. Aber wenn die Kurse erst einmal in Bewegung kommen, dann meist richtig. Oft hängt das mit einer schwieriger werdenden weltweiten Gemengelage und unsicheren Perspektiven zusammen. Anleger wollen dann einen Teil ihres Kapitals in einem Bereich sehen, der über ein kurzfristiges, hektisches Auf und Ab erhaben ist: Gold.

Dass in letzter Zeit immer mehr Menschen den Eindruck gewinnen, dass das Ersparte in einen „sicheren Hafen“ gehört, ist mit Blick auf die laufende, beeindruckende Gold-Hausse unübersehbar. Und auch, wenn es in vergangenen Jahrzehnten noch stärkere Aufwärtsbewegungen gab, wie der folgende Chart zeigt - woraus man ableiten könnte, dass dieser Anstieg des Goldpreises noch keineswegs ausgereizt sein muss - entsteht unwillkürlich die Frage:

Ist es vielleicht schon zu spät, um einzusteigen? Doch das ist nur eine Frage des Blickwinkels. Denn ein wichtiger Bereich im Zusammenhang mit Gold könnte seine Hausse gerade erst begonnen haben: die Aktien der großen Goldproduzenten.

Quelle: marketmaker pp4

Diejenigen, die die Exploration, die Förderung und Verarbeitung des Goldes besorgen, werden von den Anlegern normalerweise weniger beachtet als das Endergebnis ihrer Arbeit. Sie gelten eher als eine Art Geheimtipp bei den alten Hasen. Aber das ändert sich meistens, wenn der Goldpreis bereits so kräftig gestiegen ist, dass sich die Marktteilnehmer nach Alternativen umsehen.

Das könnten zwar auch Derivate sein, bei denen man mit einem Hebel arbeitet. Aber die klügere Variante sind die Aktien der Goldproduzenten, denn da wird der Hebel nicht künstlich durch einen Future oder eine Option generiert, sondern ist von vornherein „eingebaut“. Was ist damit gemeint?

Gold mit eingebautem Hebel: Die Aktien der Goldproduzenten

Als Anleger errechnet man bei einem Gold-Investment seinen Gewinn auf Basis des Einstiegspreises. Beispiel: Wer eine Feinunze Gold zu 3.000 US-Dollar gekauft hat, hätte bei einem Kurs von 4.000 US-Dollar einen Gewinn von 1.000 US-Dollar oder 33,33 Prozent. Die Rechnung bei den Goldproduzenten sieht jedoch anders aus.

Bei ihnen geht es um die Gesamtproduktionskosten, die sogenannten „AISC“ (All-in Sustaining Costs"). Die Gewinnberechnung startet hier also erst an dem Punkt, an dem ein Unternehmen überhaupt anfängt, Gewinn zu erzielen, nachdem alle Kosten gedeckt wurden. Ein konkretes Beispiel:

Beim großen US-Minenunternehmen Newmont Mining lagen die AISC gemäß der Halbjahresbilanz per 30. Juni 2025 bei 1.593 US-Dollar pro Unze Gold (siehe Quellenangabe unten). Wenn man jetzt die vorgenannten Beispielkurse heranzieht, hieße das: Newmont erreicht bei einem Goldpreis von 3.000 US-Dollar einen Gewinn von 1.407 US-Dollar pro Feinunze, bei 4.000 US-Dollar steigt dieser auf Gewinn 2.407 US-Dollar und damit um 71,07 Prozent, während der Goldpreis selbst nur um 33,33 Prozent zugelegt hat!

Quelle: marketmaker pp4

Das ist dieser „eingebaute Hebel“, den diese Unternehmen aufweisen und den man als Anleger nutzen könnte. Zumal diese deutlich höhere Dynamik vom Markt bislang nur moderat in die Kurse der Goldproduzenten-Aktien eingepreist wurde. Hier finden wir also Aufwärtspotenzial, zumal auch der Anstieg des Goldpreises an sich gute Chancen hat, weiterzugehen.

Aber es gibt viele Goldminen, Explorer oder Verarbeiter. Und diese Gesamtproduktionskosten unterliegen steten, externen Einflüssen und verändern sich daher: Bei einem Unternehmen steigen die Kosten, bei einem anderen sinken sie. Einigen gelingt es, lukrative, neue Vorkommen zu erschließen, anderen nicht. Hier nur auf ein einziges Pferd zu setzen, ist also riskant … aber auch nicht nötig:

Um eine Anlage in Goldproduzenten breiter zu fassen und eine Streuung der Chancen und Risiken zu erreichen, ist ein ETF eine tadellose Lösung. Einer wie der iShares Gold Producers UCITS ETF, der unter seinem Dach die Aktien der derzeit 67 im S&P Commodity Producers Gold Index gelisteten Goldproduzenten vereint:

Der iShares Gold Producers UCITS ETF: Der Sektor der Goldproduzenten in seiner ganzen Vielfalt

Vergleichsindex S&P Commodity Producers Gold Index WKN A1JKQJ ISIN IE00B6R52036 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,55 % p.a. ETF-Volumen per 30.09.2025 4,31 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des ETF 16.09.2011 Anzahl der Positionen (Stand 30.09.2025) 67 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (vollständige Replikation) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

Höhere Chancen bedingen höhere Risiken: Wie Sie den „Averaging-Effekt“ nutzen können

Die höheren Chancen, die Ihnen die Aktien der Goldproduzenten bieten, gehen logischerweise auch mit höheren Risiken einher: Die höhere Schwankungsintensität (Volatilität) dieser Aktien im Verhältnis zum Goldpreis selbst, die Sie im folgenden Chart noch einmal gut sehen können, wirkt in beide Richtungen. Doch selbst sehr erfahrene Anleger können nicht in die Zukunft sehen: Ob ein Einstiegszeitpunkt „goldrichtig“ ist oder nicht, kann man im Moment der Entscheidung nie sicher wissen. Aber man sollte solche Anlagen ohnehin nie auf extrem kurzfristiger Basis angehen, sondern einen mittel- und langfristigen Zeithorizont wählen. Und dann bietet der „Averaging-Effekt“ eine gute Lösung, um die Schwankungen mittelfristig zu glätten. Wie lässt sich das erreichen?

Quelle: marketmaker pp4

Der iShares Gold Producers UCITS ETF erfüllt die Voraussetzungen für Sparpläne. Sparpläne haben neben dem Komfort, dass automatisch regelmäßig zu vom Anleger gewünschten Zeitpunkt in einer frei wählbaren Summe gekauft wird, einen immens wichtigen Vorteil:

Dadurch, dass man regelmäßig eine gleich hohe Summe investiert, kauft man nach einem starken Anstieg der Kurse weniger, nach einer Abwärtsbewegung aber dann umso mehr ETF-Anteile. Das führt zum oben erwähnten „Averaging-Effekt“, d.h. man glättet die Schwankungen des Marktes durch die unterschiedliche Zahl gekaufter Anteile bei gleichbleibender Investmentsumme. Die vorstehende Grafik empfindet diesen Effekt durch einen gleitenden Durchschnitt auf den ETF nach. Dadurch wirken Abwärtskorrekturen nicht nur als Risiko, sondern zugleich als Chance.

Hierzu lohnt ein Blick auf den von iShares zur Verfügung gestellten Sparplanrechner, bei dem Sie für diesen ETF, aber auch für alle anderen ETFs von iShares flexible, eigene Modellrechnungen anstellen können.

__________________________________________________________________________________

