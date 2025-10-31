W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

31.10.2025 / 11:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      31.10.2025
     Kursziel:                  EUR 179,50 (bislang: EUR 149,10)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Strategische Diversifikation ins Endkundensegment

Seit wenigen Wochen erweitert Alzchem die Produktlinie "High Protein
Creatine" des global tätigen Molkereiunternehmens Ehrmann (Umsatz 2024e ca.
EUR 1,1 Mrd.) um Produkte mit Creavitalis. Dabei werden den Puddings, Drinks
und Riegeln von Ehrmann jeweils 1,5 g des Kreatin-Produkts pro Portion
zugefügt. Für Alzchem bedeutet die Vereinbarung eine gezielte
OEM-Kooperation im Wachstumsmarkt für funktionelle Lebensmittel: Die
Einbindung von Creavitalis in ein hochmargiges Handelsprodukt im
Nährstoff-/Functional-Food-Bereich unter der Marke Ehrmann eröffnet aus
unserer Sicht erstmals Zugang zu breiten Vertriebskanälen außerhalb des
klassischen Industriekundensegments. Auf dem gestrigen Conference Call wurde
überdies angedeutet, dass die Kooperation nur ein erster Schritt zu einem
standardisierten Lizenz-/Markenmodell sein könnte, in dem mittel- bis
langfristig auch andere Functional-Food-Produkte aus den Bereichen "Healthy
Aging", "Women's Health" oder dem Fitnesssektor mit anderen Unternehmen
angeboten werden könnten. Weil die Neunmonatszahlen 2025 ebenfalls in
Einklang mit unseren Erwartungen waren und auch die Gesamtjahres-Guidance
2025e bestätigt wurde, heben wir unser aus einem dreiphasigen
DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel (Base-Case-Szenario) auf EUR 179,50
von EUR 149,10 je Aktie an und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien
der Alzchem Group AG.

Alzchem ist auf dem besten Weg, auf Gesamtjahressicht bei Umsatz und
Erträgen neue Bestwerte zu erzielen. So konnten in den ersten neun Monaten
2025 Konzernumsätze in Höhe von EUR 424,8 Mio. (+2,3% YoY), ein EBIT in Höhe
von EUR 66,5 Mio. (+15,9% YoY) und eine EBIT-Marge von 15,7% (+190 bps)
generiert werden. Trotz hoher Investitionen von EUR 67,4 Mio. (9M/2024: EUR
26,4 Mio.) lag der Freie Cashflow mit EUR 48,1 Mio. (9M/2025) nur knapp
unter dem Vorjahreswert von EUR 48,7 Mio.; zum 30.09.2025 betrug die
Nettofinanzposition EUR 36,9 Mio.

Auf Segmentebene hat sich die Entwicklung der letzten Jahre fortgesetzt: Im
Bereich Specialty Chemicals (Umsatz 9M/2025: EUR 281,6 Mio., +8,7% YoY)
profitierte Alzchem umsatz- und ergebnisseitig von einer weiteren
Verlagerung der Produktpalette in Richtung Nahrungsergänzungsmittel und der
Wiederbelebung der Nachfragen nach Custom Manufacturing. Angaben gemäß sind
die erweiterten Produktionskapazitäten für Kreatin bereits ausverkauft, so
dass eine weitere Vergrößerung geprüft wird. Erwartungsgemäß lagen die
Erlöse im margenschwächeren Bereich Basics & Intermediates (Umsatz 9M/2025:
EUR 121,6 Mio., -8,0% YoY) mengenbedingt deutlich unter den Vorjahreswerten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=63ead5a33b3eaeb7cebb600b5ad4b62b

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

---------------------------------------------------------------------------

