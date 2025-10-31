Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH 31.10.2025 / 11:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 31.10.2025 Kursziel: EUR 179,50 (bislang: EUR 149,10) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Strategische Diversifikation ins Endkundensegment Seit wenigen Wochen erweitert Alzchem die Produktlinie "High Protein Creatine" des global tätigen Molkereiunternehmens Ehrmann (Umsatz 2024e ca. EUR 1,1 Mrd.) um Produkte mit Creavitalis. Dabei werden den Puddings, Drinks und Riegeln von Ehrmann jeweils 1,5 g des Kreatin-Produkts pro Portion zugefügt. Für Alzchem bedeutet die Vereinbarung eine gezielte OEM-Kooperation im Wachstumsmarkt für funktionelle Lebensmittel: Die Einbindung von Creavitalis in ein hochmargiges Handelsprodukt im Nährstoff-/Functional-Food-Bereich unter der Marke Ehrmann eröffnet aus unserer Sicht erstmals Zugang zu breiten Vertriebskanälen außerhalb des klassischen Industriekundensegments. Auf dem gestrigen Conference Call wurde überdies angedeutet, dass die Kooperation nur ein erster Schritt zu einem standardisierten Lizenz-/Markenmodell sein könnte, in dem mittel- bis langfristig auch andere Functional-Food-Produkte aus den Bereichen "Healthy Aging", "Women's Health" oder dem Fitnesssektor mit anderen Unternehmen angeboten werden könnten. Weil die Neunmonatszahlen 2025 ebenfalls in Einklang mit unseren Erwartungen waren und auch die Gesamtjahres-Guidance 2025e bestätigt wurde, heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel (Base-Case-Szenario) auf EUR 179,50 von EUR 149,10 je Aktie an und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG. Alzchem ist auf dem besten Weg, auf Gesamtjahressicht bei Umsatz und Erträgen neue Bestwerte zu erzielen. So konnten in den ersten neun Monaten 2025 Konzernumsätze in Höhe von EUR 424,8 Mio. (+2,3% YoY), ein EBIT in Höhe von EUR 66,5 Mio. (+15,9% YoY) und eine EBIT-Marge von 15,7% (+190 bps) generiert werden. Trotz hoher Investitionen von EUR 67,4 Mio. (9M/2024: EUR 26,4 Mio.) lag der Freie Cashflow mit EUR 48,1 Mio. (9M/2025) nur knapp unter dem Vorjahreswert von EUR 48,7 Mio.; zum 30.09.2025 betrug die Nettofinanzposition EUR 36,9 Mio. Auf Segmentebene hat sich die Entwicklung der letzten Jahre fortgesetzt: Im Bereich Specialty Chemicals (Umsatz 9M/2025: EUR 281,6 Mio., +8,7% YoY) profitierte Alzchem umsatz- und ergebnisseitig von einer weiteren Verlagerung der Produktpalette in Richtung Nahrungsergänzungsmittel und der Wiederbelebung der Nachfragen nach Custom Manufacturing. Angaben gemäß sind die erweiterten Produktionskapazitäten für Kreatin bereits ausverkauft, so dass eine weitere Vergrößerung geprüft wird. Erwartungsgemäß lagen die Erlöse im margenschwächeren Bereich Basics & Intermediates (Umsatz 9M/2025: EUR 121,6 Mio., -8,0% YoY) mengenbedingt deutlich unter den Vorjahreswerten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=63ead5a33b3eaeb7cebb600b5ad4b62b Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=6995fa13-b63f-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2221954 31.10.2025 CET/CEST °