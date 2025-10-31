Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Wiederwahl Donald Trumps

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Wiederwahl Donald Trumps:

"(.) Die Politik, auch die der Bundesregierung, scheint vor allem darauf ausgerichtet zu sein, diese vier Jahre unfallfrei zu überstehen, sich irgendwie über Wasser zu halten. In der naiven Hoffnung, dass danach das alte Amerika zurückkehren möge? (.) Doch Trump und seine Leute verändern nicht nur ihr Land, sie verändern die Welt. In einer Radikalität, die vielen noch gar nicht bewusst ist. Die alte Welt gibt es schon jetzt nicht mehr. Und die Rollen in der neuen werden gerade verteilt. Europa und Deutschland müssen aufpassen, dabei nicht zu Statisten zu werden. Doch das scheint längst nicht allen bewusst zu sein. (.)"/DP/jha