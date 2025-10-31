Wieder Schweinefleisch-Exporte in wichtigen Markt Südkorea

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Handelssperre wegen des Auftretens der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Deutschland kann wieder Schweinefleisch in das wichtige Absatzland Südkorea exportiert werden. Der asiatische Staat hob Einfuhrbeschränkungen auf, wie das Bundesagrarministerium in Berlin nach Verhandlungen mit der südkoreanischen Seite mitteilte.

Ressortchef Alois Rainer (CSU) sagte, damit stehe ein wichtiger Exportmarkt jenseits der EU für Produkte aus Deutschland wieder offen. Nach Südkorea gingen demnach im vergangenen Jahr rund 51.000 Tonnen Schweinefleisch. Ziel sei, noch bestehende Exportbeschränkungen wegen der Tierseuche etwa von Japan, den USA und Kanada abzubauen, erläuterte das Ministerium.

Im Januar war es in Deutschland erstmals seit mehr als 35 Jahren zu einem MKS-Ausbruch gekommen. Einige Nicht-EU-Staaten verhängten daraufhin Importstopps für Fleisch und Milch aus der ganzen Bundesrepublik. In der EU galt das Prinzip der Regionalisierung - Produkte von außerhalb der Schutzzone rund um den betroffenen Betrieb mit Wasserbüffeln im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg konnten normal gehandelt werden.

Weitere Fälle gab es nicht. Im April setzte die Weltorganisation für Tiergesundheit für Deutschland wieder den Status "MKS-frei" ein./sam/DP/nas