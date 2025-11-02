Chartzeit Wochenausgabe 02.11.2025

KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebatte

onvista · Uhr

Alphabet überzeugt, Microsoft kämpft mit Kapazitätsgrenzen, Meta investiert weiter – die KI-Euphorie überstrahlt weiter alle Zinsängste.

Artikel teilen:
Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

Auch wenn es schwer zu glauben ist, war der Oktober trotz aller dramatischen Schlagzeilen der letzten Wochen der sechste Monat in Folge mit Gewinnen für den S&P 500 und der siebte für den Nasdaq Composite. Der breit angelegte S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 6.840 Punkte zu und erreichte diese Woche neue Rekordwerte, sodass er den Oktober mit einem Plus von 2,3 Prozent abschloss. Der technologieorientierte Nasdaq Composite stieg diese Woche um 2,2 Prozent und schloss bei 23.725 Punkten. In diesem Monat hat er um 4,7 Prozent zugelegt.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Nvidia
Bitcoin (USD)
Amazon
Microsoft
Meta
Alphabet A
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Apple
Alphabet C
Bitcoin Kurs in Euro
NASDAQ
N
NASDAQ Composite

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 31.10.2025
Deutscher Leitindex dürfte fast unverändert eröffnen31. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 30.10.2025
Nach Fed-Entscheid: Aktienmarkt dürfte Handel im Plus starten30. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden