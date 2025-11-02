Auch wenn es schwer zu glauben ist, war der Oktober trotz aller dramatischen Schlagzeilen der letzten Wochen der sechste Monat in Folge mit Gewinnen für den S&P 500 und der siebte für den Nasdaq Composite. Der breit angelegte S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 6.840 Punkte zu und erreichte diese Woche neue Rekordwerte, sodass er den Oktober mit einem Plus von 2,3 Prozent abschloss. Der technologieorientierte Nasdaq Composite stieg diese Woche um 2,2 Prozent und schloss bei 23.725 Punkten. In diesem Monat hat er um 4,7 Prozent zugelegt.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung