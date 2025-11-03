W​e​r​b​u​n​g ausblenden
MDax-Aktie

Kion-Aktien setzen Kurs-Rally fort - JPMorgan optimistisch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Nach dem Anstieg über die runde Marke von 60 Euro am Freitag haben die Aktien von Kion die Gewinne am Montag ausgebaut. Nach einem positiven Kommentar von JPMorgan ging es in der Spitze um 3,2 Prozent auf 63,45 Euro nach oben auf ein weiteres Hoch seit dem Frühjahr 2022. Zuletzt betrug das Kursplus noch 2,7 Prozent.

Analyst Akash Gupta ist mit einem von 64 auf 71 Euro erhöhten Kursziel nun der größte Optimist für die Papiere des Logistikausrüsters unter 18 Experten, die laut Bloomberg die Aktie bewerten. Er begründete das höhere Kursziel zuvorderst mit den Wachstumsaussichten in der Automatisierung von Lagern. Das Treffen von US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi könne dazu beigetragen, dass sich Kunden von Kion nun zu Entscheidungen über Investitionen durchringen./bek/mis

